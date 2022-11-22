  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bu nasıl öğrenci! Kastamonu'da dehşet anları
Gündem

Bu nasıl öğrenci! Kastamonu'da dehşet anları

Kastamonu'da okuldan uzaklaştırılan lise öğrencisi, müdür yardımcısını bıçakla yaraladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-22 18:26:00 - 2022-11-22 18:27:07
Bu nasıl öğrenci! Kastamonu'da dehşet anları

İddiaya göre, kent merkezindeki bir lisede öğrenim gören B.K. (17), okuldan uzaklaştırıldığına dair belgeyi almak için müdür yardımcısı Aziz B'nin yanına gitti.

B.K, burada tartıştığı Aziz B'yi bıçakla omzundan yaraladı.

Aziz B, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

B.K. ile olay sırasında yanında bulunan arkadaşı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kastamonu TOKİ başvuruları 2022: Kastamonu hangi ilçelerde TOKİ yapılacak? | Kastamonu TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler
Kastamonu TOKİ başvuruları 2022: Kastamonu hangi ilçelerde TOKİ yapılacak? | Kastamonu TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler

Ekonomi

Kastamonu TOKİ başvuruları 2022: Kastamonu hangi ilçelerde TOKİ yapılacak? | Kastamonu TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler

Paraguaylı yetkili Kastamonu'na o ürünü incelemeye geldi! 'Anlaşabiliriz' diyerek duyurdu
Paraguaylı yetkili Kastamonu'na o ürünü incelemeye geldi! 'Anlaşabiliriz' diyerek duyurdu

Ekonomi

Paraguaylı yetkili Kastamonu'na o ürünü incelemeye geldi! 'Anlaşabiliriz' diyerek duyurdu

Kastamonu simit tiridi tarifi nasıl yapılır? Kastamonu mutfağından Kastamonu tavuklu tirit ve Kastamonu banduma tarifi
Kastamonu simit tiridi tarifi nasıl yapılır? Kastamonu mutfağından Kastamonu tavuklu tirit ve Kastamonu banduma tarifi

Gıda

Kastamonu simit tiridi tarifi nasıl yapılır? Kastamonu mutfağından Kastamonu tavuklu tirit ve Kastamonu banduma tarifi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23