Bu nasıl hakem? TFF'ye kayıtlı hakem Sezer Yalçın trafikte terör estirdi İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, hareket halindeki servis minibüs şoförünün önünü kesen TFF'ye kayıtlı hakem Sezer Yalçın'ın görüntüleri olay oldu.

İstanbul'da Küçükçekmece ilçesinin Cennet mahallesi güzergahında servis minibüsünü sıkıştırarak tehditler savuran ve TFF'ye kayıtlı hakem olduğu öğrenilen Sezer Yalçın isimli şahısın görüntüleri, sosyal medyada büyük tepki çekti. Amatörlig'in haberine göre, Pazar günü İstanbul Süper Amatör Ligde Halkalı’da İFA-Osmaniye İstiklalspor maçını yöneten Hakem Sezer Yalçın, müsabakanın ardından arabasıyla hareket halindeki servis şoförünün önünü keserek tehdit etti. Araç içerisinde yolcular büyük korkuya kapılırken yaşananlar anbean kaydedildi.

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