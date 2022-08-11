  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Bu nasıl bir sporcu! Biraz edep...
Spor

Bu nasıl bir sporcu! Biraz edep...

5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye Milli Voleybol Takımı'mız ile Katar karşı karşıya geldi. Maçın 3. setinin sonunda Katarlı sporcu Saad Sulaiman ile millilerimiz arasında tartışma yaşandı. Teknik ekibi Katarlı sporcu Saad Sulaiman'ı zar zor sakinleştirdi. Saad Sulaiman, takımının bulunduğu köşeye gittikten sonra milli takımımıza doğru bakıp 'kafa kesme' hareketi yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-08-11 19:46:00 -
Bu nasıl bir sporcu! Biraz edep...

5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye Milli Voleybol Takımı'mız ile Katar karşı karşıya geldi. Maçın 3. setinin sonunda Katarlı sporcu Saad Sulaiman ile millilerimiz arasında tartışma yaşandı. Teknik ekibi Katarlı sporcu Saad Sulaiman'ı zar zor sakinleştirdi. Saad Sulaiman, takımının bulunduğu köşeye gittikten sonra milli takımımıza doğru bakıp 'kafa kesme' hareketi yaptı.

İslami Dayanışma Oyunları’nın açılışında skandal yaşandı. Türkiye Milli Voleybol Takımı'mız ile Katar'ın karşı karşıya geldiği maçta kan donduracak cinsten bir olay meydana geldi.

Katar'ın liberosu Saad Sulaiman ile bir pozisyon üzerine tartışan millilerimiz, sonrasında kendi taraflarına geçip beklemeye başladı. Fakat bir türlü sakinleşmeyen Saad Sulaiman, kendi takımının bulunduğu alana gidince millilerimize doğru yaparak 'kafa kesme' hareketinde bulundu. O anlar kameralara yansıdı.

Bu olayın yaşanmasının ardından sosyal medyada Türk taraftarlar büyük tepki gösterdi. Katarlı Saad Sulaiman'ı hedef alan tepkiler çığ gibi büyüdü

 

 


Milyon ton geleceğin petrolü üretilebilir! Türkiye'de dev rezerv!
Milyon ton geleceğin petrolü üretilebilir! Türkiye'de dev rezerv!

Ekonomi

Milyon ton geleceğin petrolü üretilebilir! Türkiye'de dev rezerv!

Tayvan Dışişleri Bakanı Wu: Çin, bu tatbikatlarla Tayvan işgaline hazırlık yapıyor
Tayvan Dışişleri Bakanı Wu: Çin, bu tatbikatlarla Tayvan işgaline hazırlık yapıyor

Dünya

Tayvan Dışişleri Bakanı Wu: Çin, bu tatbikatlarla Tayvan işgaline hazırlık yapıyor

Yaz aylarında gözde görülen güneş yanığı görme kaybına yol açabilir! Güneş ışığına dikkat!
Yaz aylarında gözde görülen güneş yanığı görme kaybına yol açabilir! Güneş ışığına dikkat!

Sağlık

Yaz aylarında gözde görülen güneş yanığı görme kaybına yol açabilir! Güneş ışığına dikkat!

Prens Selman'ın dev projesi! Robotlar Şehri Neom: Özerk bir hukuk sistemi ile yönetilecek
Prens Selman'ın dev projesi! Robotlar Şehri Neom: Özerk bir hukuk sistemi ile yönetilecek

Dünya

Prens Selman'ın dev projesi! Robotlar Şehri Neom: Özerk bir hukuk sistemi ile yönetilecek

Süt çökeleği tarifi: Kalsiyum ve fosfor kaynağı olan çökelek çok faydalı! Evde sütten çökelek yapımı
Süt çökeleği tarifi: Kalsiyum ve fosfor kaynağı olan çökelek çok faydalı! Evde sütten çökelek yapımı

Kadın - Aile

Süt çökeleği tarifi: Kalsiyum ve fosfor kaynağı olan çökelek çok faydalı! Evde sütten çökelek yapımı

Almanya’da gündem peynir! Avrupa, zamlanan yağ ve peynire alarm takılmasını tartışıyor
Almanya’da gündem peynir! Avrupa, zamlanan yağ ve peynire alarm takılmasını tartışıyor

Dünya

Almanya’da gündem peynir! Avrupa, zamlanan yağ ve peynire alarm takılmasını tartışıyor

İbrahim Reisi'den gözdağı: Sınırların değişmesini kabul etmeyiz!
İbrahim Reisi'den gözdağı: Sınırların değişmesini kabul etmeyiz!

Dünya

İbrahim Reisi'den gözdağı: Sınırların değişmesini kabul etmeyiz!

Sosyal medyada gündem oldu! Balı fazla kaçıran ayı işte böyle kendinden geçti
Sosyal medyada gündem oldu! Balı fazla kaçıran ayı işte böyle kendinden geçti

Aktüel

Sosyal medyada gündem oldu! Balı fazla kaçıran ayı işte böyle kendinden geçti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23