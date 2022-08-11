Bu nasıl bir sporcu! Biraz edep...

5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye Milli Voleybol Takımı'mız ile Katar karşı karşıya geldi. Maçın 3. setinin sonunda Katarlı sporcu Saad Sulaiman ile millilerimiz arasında tartışma yaşandı. Teknik ekibi Katarlı sporcu Saad Sulaiman'ı zar zor sakinleştirdi. Saad Sulaiman, takımının bulunduğu köşeye gittikten sonra milli takımımıza doğru bakıp 'kafa kesme' hareketi yaptı.

İslami Dayanışma Oyunları’nın açılışında skandal yaşandı. Türkiye Milli Voleybol Takımı'mız ile Katar'ın karşı karşıya geldiği maçta kan donduracak cinsten bir olay meydana geldi.

Katar'ın liberosu Saad Sulaiman ile bir pozisyon üzerine tartışan millilerimiz, sonrasında kendi taraflarına geçip beklemeye başladı. Fakat bir türlü sakinleşmeyen Saad Sulaiman, kendi takımının bulunduğu alana gidince millilerimize doğru yaparak 'kafa kesme' hareketinde bulundu. O anlar kameralara yansıdı.

Bu olayın yaşanmasının ardından sosyal medyada Türk taraftarlar büyük tepki gösterdi. Katarlı Saad Sulaiman'ı hedef alan tepkiler çığ gibi büyüdü



