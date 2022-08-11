Bu nasıl bir rezalet!

UEFA Süper Kupa final maçında Şampiyonlar Ligi'nin son galibi olan İspanyol devi Real Madrid ile UEFA Kupasını müzesine götüren Eintracht Frankfurt Helsinki'de karşı karşıya geldi. Dev finalde gülen taraf 2-0'lık skorla Real Madrid olurken, karşılaşmanın başladığı esnada gerçekleştirilen seremonide oldukça dikkat çeken bir görüntü ekranlara yansıdı. Real Madrid'in geçtiğimiz sene kazandığı Şampiyonlar Ligi kupasında hasar olduğu görüldü.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son kazananı Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Frankfurt, UEFA Süper Kupa Finali'nde Finlandiya'da bulunan, Helsingin Olympiastadion da karşı karşıya geldi. Zorlu finali kazanan David Alaba ve Karim Benzema'nın kaydetttiği gollerle rakibini 2-0 mağlup eden Real Madrid oldu.

TSİ 22.00'de başlayan dev karşılaşmayı tüm dünya takip ederken, karşılaşma öncesi iki takımın kaptanları geçtiğimiz sezon kazandıkları Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kupasını taşıyarak belirtilen platforma koymasının ardından kameralara oldukça dikkat çeken bir görüntü yansıdı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASI'NDA HASAR!

Kaptan Karim Benzema'nın ellerinde platforma yerleştirilen kupanın üzerinde derin bir göçük olduğu görülürken, bunun neden ve ne şekilde kaynaklandığı bilinmiyor.

2011 tarihinde oynanan ve Kral Kupası Final karşılaşmasında Barcelona’yı 1-0 yenerek, 18 yıl aradan sonra kupayı kazanan Real Madrid’in kutlamalarına talihsiz bir olay damga vurmuştu. Kutlamalar esnasında futbolcular üstü açık bir otobüsle taraftarlarını selamlarken tecrübeli oyuncu Sergio Ramos kupayı düşürürken, bir süre yerde sürüklenen kupa çift katlı otobüsün altında kaldı. Az da olsa zarar gören kupayı yapan firma tarafından verilen bilgilerde, bu tip olaylar göz önünde bulundurularak her zaman iki kupa yapıldığı ve değiştirilebileceği bildirilmişti.