Bu nasıl bayram ziyareti? 10 yaralı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda bayramlaşma sırasında gençler gençler birbirine girdi. Ailelerin araya girmesi ile daha da büyüyen kavgada 10 kişi yaralandı.

İHA'nın haberine göre; Bayramlaşmaya gelen iki grup genç arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Yaklaşık 20 kişinin atışması bir anda büyüdü ve kavgaya dönüştü.

Olaya aileler de dahil olunca taş ve sopalarla guruplar birbirine saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Polislerin araya girmesi ile biten kavgada yaralanan H.Y. (15), Ergün Y. (44), Sergen Y. (24), Egemen Y. (18), Servet Y. (19), Hasem Y. (35), Serdar U. (33), M.U. (16), Nevzat U. (35) ve Ömer U. (31), ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi ve diğer özel hastanelere sevk edildi.