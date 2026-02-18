  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
‘Sadece arazisine 120 milyon dolar veren varsa…’! Avukat Yaşar Baş Turhan Çömez’i nakavt etti DEM’in solcu yavru partilerinin maskesi indi: Terörsüz Türkiye’ye de karşı çıktılar Başkan Erdoğan'dan valilere Terörsüz Türkiye ve güç zehirlenmesi uyarısı: Gövdemizi taşın altına koyduk 6 milyon TL ödeyecek! ‘Gayrimeşru çocuk' davasında Kemalist Metin Akpınar'a ceza Yerli ve milli yazılım HUPS havacılıkta yeni bir dönemi başlattı: Sabiha Gökçen’in dijital kalbi... CHP’li Murat Emir'in komisyon açıklaması “Bu rapor lafta ve rafta kalmamalıdır” CHP yine AİHM ve AYM vurgusu yaptı! Ramazan ayı geldi, seküler yobazlar sancılandı! Ahlâksız, dinsiz bir nesil istiyorlar “Ben figüran değilim” diyen Mansur Yavaş kazan kaldırdı! Bundan sonrasını Özel düşünsün Başkan Kurtulmuş detayları açıkladı! Terörsüz Türkiye raporu kabul edildi Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda yakalanmışlardı! 128 zanlı tutuklandı
Gündem Ara tatiller kalkacak mı? Bakan Tekin açıkladı
Gündem

Ara tatiller kalkacak mı? Bakan Tekin açıkladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ara tatiller kalkacak mı? Bakan Tekin açıkladı

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı canlı yayında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu. Tekin ‘Ara tatillerin kalkıp kalkmayacağına dair soruya iki yıldır öğrenciler, öğretmenler ve veliler üzerinde her dönem anket çalışması yapıldığını söyleyerek cevap verdi.

Akademik takvim planlamasında 180 iş günü zorunluluğu ile resmî tatillerin birlikte değerlendirildiğini belirten Tekin, öğretmenlerin yasal tatil sürelerinin de dikkate alındığını ifade ederek, "Mesela 2027 yılında Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, ara tatil hepsi o bahar yarıyılının içerisinde olacak; bunları yerleştirmek de zor. Bütün bu parametrelerin hepsini beraber değerlendiriyoruz. Bu yılki alan araştırmasından sonra bir karar vermiş oluruz" dedi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23