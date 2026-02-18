TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan rapor teşekkürü

“Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 21’inci toplantısını, müşterek hedeflerimizi Komisyon raporuna yansıtarak tamamladık” diyen Kurtulmuş, şunları söyledi: “Aylar boyunca; farklı kanaatleri aynı masada buluşturan, Meclis zemininde meşru temsili esas alan, şeffaflık ve karşılıklı saygıyla ilerleyen istişareler yürüttük. Bu süreçte bir kez daha ortak vatanımızın esenliği uğruna can veren aziz şehidlerimizin emanetini, fedakârlıklarıyla mümtaz gazilerimizin vakur duruşunu hatırladık. Her birini minnetle yâd ediyorum. Komisyon’da nitelikli çoğunlukla kabul edilen rapor; güvenliği tahkim ederken hukuk devleti ilkesini, temel hak ve hürriyetler ile toplumsal bütünleşmeyi aynı anda güçlendiren bir yol haritasına dönüşmüştür. Genel Kurul’umuza düşen sorumluluk; bu tecrübeyi milletimizin beklentileri ve kamu vicdanının hassasiyetleriyle birlikte gecikmeksizin yasama gündemine taşımaktır”

“RAPORUN, HAYIRLARA VESİLE OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM”

“Önerilen yasal düzenlemeleri titizlikle hayata geçirirken, kardeşlik hukukunu pekiştiren ve toplumla uyumu güçlendiren ilkeleri koruyacağız” vurgusunu yapan Kurtulmuş, şöyle devam etti: “Bu vesileyle Komisyon çalışmalarına katkı sunan tüm siyasi parti temsilcilerimize ve genel başkanlarına, Komisyon’da dinlediğimiz kıymetli katılımcılara, TBMM idari teşkilatımıza ve sürecin sağduyulu bir şekilde takip edilmesini sağlayan basın emekçilerine teşekkür ediyorum. En büyük teşekkür; sabrıyla ve desteğiyle ülkemizin ortak geleceğine sahip çıkan aziz milletimizedir. Raporun, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum”