SON DAKİKA
İzmir'de DEAŞ operasyonu!

İzmir'de DEAŞ operasyonu!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yapan şahıslara yönelik şafak operasyonu düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 8 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı tespit edilen 9 zanlıya yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı, 1 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

