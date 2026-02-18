İzmir'de DEAŞ operasyonu!
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yapan şahıslara yönelik şafak operasyonu düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 8 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı, 1 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
