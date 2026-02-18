  • İSTANBUL
Gündem Başörtüsü düşmanı eski Boğaziçi Rektörü’ne bakın! Ergüder: Biz başörtülüleri okuttuk
Gündem

Başörtüsü düşmanı eski Boğaziçi Rektörü’ne bakın! Ergüder: Biz başörtülüleri okuttuk

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Başörtüsü düşmanı eski Boğaziçi Rektörü’ne bakın! Ergüder: Biz başörtülüleri okuttuk

Eski Boğaziçi Rektörü Üstün Ergüder, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi’ne ziyaretinde başörtülülerle görüşmesini hazmedemedi.

Yabancı kuruluşlardan fonlanan Medyaskop’un Genel Yayın Yönetmeni Ruşen Çakır’a konuk olan Prof. Dr. Üstün Ergüder, hiç sıkılmadan “Orada bazı başörtülü gençler sanki geçmişte oradaymış gibi başörtülülere ayrımcılık yapıldığını söylediler. Yalan... 28 Şubat'a direnen tek üniversite Boğaziçi'ydi. Biz başörtülüleri okuttuk” dedi.

 “ASIL YALAN SÖYLEYEN ÜSTÜN ERGÜDER!”

Başörtülülere 28 Şubat sürecinde baskı yapanlar arasında bulunan Ergüder’e vatandaşlar, “Asıl yalan söyleyen Üstün Ergüder. Eğitim fakültesinde ve Yabancı Diller Yüksekokulu’nda başörtüsü yasağının katı bir şekilde uygulandığını hatta 2010’lara kadar devam ettiğini gayet iyi biliyor. Dönem dönem kampüs’e giriş kısıtlaması da yapıldı. Diğer fakültelerde de pek çok hoca başörtülü öğrencileri derslerine almadı” şeklinde tepki gösterdi.

VATANDAŞLAR TEPKİ KOYDU!

Vatandaşlar, “O yıllarda üniversiteden geçen herkesin gayet iyi bildiği ve sayısız mağduru olan bir gerçeği yalan söyleyerek ortadan kaldırmaya çalışıyor”, “Üzerinde sticker olmayan araçla kampüse girmeye çalışıp kampüse beni almadılar yalanını da söyleyen kendisiydi” sözleriyle Ergüder’in ipliğini pazara çıkardılar.

1
Yorumlar

Ahmet

Devşirme mektebinin devşirme başkanı

Ömer

Utanma yok bunlarda bir de yalan söylüyor .
