  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Aziz İhsan Aktaş davasında dikkat çeken ifade! Savcılığa iftira atıyorlar öyle bir şey yok DEM Parti’den ortak rapora şerh! Gazze Barış Kurulu ilk toplantısını yapacak! Dışişleri Bakanı Fidan ABD’ye gidiyor Sapkınlara ağır yaptırım TPAO ve Shell'den Bulgaristan'da ortaklık imzası Zorlu hava koşuları bile vız geldi! Bayraktar TB3’ten nefes kesen gösteri Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika’da tertemiz sicilimiz var Türkiye’den enerji güvenliğinde yeni güç çarpanı hamlesi Enerjide KMR devri Herkes gider Mersin’e, İP gider tersine! İP Lideri Dervişoğlu kardeşlik hedefine kin kustu! Biri kasaları boşaltırken biri gönülleri fethediyor! Ak belediyecilik gönüllerde taht kurmaya devam ediyor
Gündem Şaşkına çeviren gerçek sonradan ortaya çıktı: ‘Koşun koşun ceset buldum’
Gündem

Şaşkına çeviren gerçek sonradan ortaya çıktı: ‘Koşun koşun ceset buldum’

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Şaşkına çeviren gerçek sonradan ortaya çıktı: ‘Koşun koşun ceset buldum’

Bayrampaşa’da Sağmalcılar Viyadüğü yakınında cansız bedeni bulunan cezaevi firarisi Mehmet Gür (60)’ü, “ceset buldum” diye ihbarda bulunan Umut O.’nun öldürdüğü ortaya çıktı; şüpheli tutuklandı.

Olay, 10 Şubat saat 20.30 sıralarında Kocatepe Mahallesi O-3 Otoyolu Sağmalcılar Viyadüğü'nün yanındaki yeşil alanda meydana geldi. İddiaya göre, yoldan geçen kişiler yeşillik alanda erkek cesedi olduğunu fark edip ekiplere haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yerde hareketsiz yatan kimliği belirsiz kişinin hayatını kaybettiği belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarında cesedin yaklaşık bir hafta önce ölmüş olduğu değerlendirildi. Polis, çalışmaların devamında ise ölen kişinin firari hükümlü Mehmet Gür olduğu tespit etti.

CESEDİ ATTIĞI YERİ SIK SIK KONTROL ETMİŞ

Polisin şüpheli ölüm olarak değerlendirdiği olaya ilişkin yürütülen çalışmalarda cesedin bulunduğu alan ve çevresinde bulunan çok sayıda güvelik kamerası izlendi. Teknik takibin ardından bir kişinin cesedin bulunduğu alana sık sık geldiği ve kontrol ettikten sonra ayrıldığı görüldü. Görüntülerdeki kişinin kimliğini tespit eden polis, şüphelinin 'ceset buldum' ihbarını yapan Umut O. olduğunu belirledi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Kısa sürede yakalanan Umut O.'nun emniyetteki ifadesinde cesedi yol kenarına bıraktıktan sonra kontrole sık sık kontrole gittiğini ve kimsenin görmemesi üzerine ihbarda bulunduğunu itiraf ettiği öğrenildi. 15 suç kaydı olduğu belirtilen şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beşiktaş’ta park yeri cinayeti: 70 yaşındaki adam hayatını kaybetti, saldırgana linç girişimi!
Beşiktaş’ta park yeri cinayeti: 70 yaşındaki adam hayatını kaybetti, saldırgana linç girişimi!

Yerel

Beşiktaş’ta park yeri cinayeti: 70 yaşındaki adam hayatını kaybetti, saldırgana linç girişimi!

Cinayete 6 ay sonra misilleme: Düğünde öldürüldü
Cinayete 6 ay sonra misilleme: Düğünde öldürüldü

Yerel

Cinayete 6 ay sonra misilleme: Düğünde öldürüldü

Arnavutköy'de kadın cinayeti: Üç çocuğunun gözü önünde eşini katletti
Arnavutköy'de kadın cinayeti: Üç çocuğunun gözü önünde eşini katletti

Yerel

Arnavutköy'de kadın cinayeti: Üç çocuğunun gözü önünde eşini katletti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23