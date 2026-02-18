28 Şubat darbesinin baş aktörüydü! Şimdi oğlunun vasiliğinde gözlerden uzak yaşıyor

Yaz aylarını İstanbul Beşiktaş’taki evinde, kış aylarını ise Bodrum’da geçiren Çevik Bir’e yakalandığı demans hastalığı nedeniyle oğlu Saim Uygar Bir vasilik yapıyor. Akli melekelerini kaybeden Çevik Bir hakkında 2025 Temmuz ayında İstanbul Anadolu Adliyesi 25. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından alınan kararda "demans" nedeniyle vasi olarak oğlu Saim Uygar Bir atanmıştı. Bu tarihten itibaren Çevik Bir’in bütün hukuksal işlemlerini oğlu Saim Uygar Bir yönetiyor.

Ankara'nın Sincan ilçesinde sokaklarda tankların yürüdüğü, başörtülü öğrencilerin okullarına giremediği, inançları yüzünden insanların geleceklerinin elinden alındığı 28 Şubat sürecinin mimarları yıllar sonra hakim karşısına çıkmış, 103 sanık "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren düşürmeye, devirmeye iştirak" suçundan çeşitli cezalara çarptırılmıştı. 28 Şubat sürecindeki sert tutumu ve açıklamalarıyla hafızalara kazınan Çevik Bir de müebbet hapis cezasına çarptırılarak, rütbeleri sökülmüştü. Çevik Bir, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmişti.