  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika’da tertemiz sicilimiz var Türkiye’den enerji güvenliğinde yeni güç çarpanı hamlesi Enerjide KMR devri Herkes gider Mersin’e, İP gider tersine! İP Lideri Dervişoğlu kardeşlik hedefine kin kustu! Biri kasaları boşaltırken biri gönülleri fethediyor! Ak belediyecilik gönüllerde taht kurmaya devam ediyor İsrail’i eleştirdiği için Trump’ın görevden aldığı ABD güzeli: İsrail'e tapmaktansa ölmeyi tercih ederim! Parolin: Kararımız yapısal: Vatikan’dan barış kuruluna ret Ramazan öncesi provokasyon: Terör devleti, Batı Yaka'daki 2 bin dönüm araziye el koydu CHP'de 1 milyon dolarlık kirli tezgah! "Parayı verdik, ödeme yattı" itirafı TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan önemli açıklamalar CHP'de kazan kaynıyor: İmamoğlu Silivri’ye gömüldü, Özgür Özel koltuk derdine düştü!
Gündem 28 Şubat darbesinin baş aktörüydü! Şimdi oğlunun vasiliğinde gözlerden uzak yaşıyor
Gündem

28 Şubat darbesinin baş aktörüydü! Şimdi oğlunun vasiliğinde gözlerden uzak yaşıyor

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
28 Şubat darbesinin baş aktörüydü! Şimdi oğlunun vasiliğinde gözlerden uzak yaşıyor

Türk siyasi tarihinde önemli bir yere sahip olan ve kamuoyunda "postmodern" darbe olarak bilinen 28 Şubat’ın mimarlarından dönemin Genelkurmay 2. Başkanı darbeci Çevik Bir, demans hastalığı nedeniyle oğlunun vasiliğinde yazın Bodrum'da kışın İstanbul'da gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

Yaz aylarını İstanbul Beşiktaş’taki evinde, kış aylarını ise Bodrum’da geçiren Çevik Bir’e yakalandığı demans hastalığı nedeniyle oğlu Saim Uygar Bir vasilik yapıyor. Akli melekelerini kaybeden Çevik Bir hakkında 2025 Temmuz ayında İstanbul Anadolu Adliyesi 25. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından alınan kararda "demans" nedeniyle vasi olarak oğlu Saim Uygar Bir atanmıştı. Bu tarihten itibaren Çevik Bir’in bütün hukuksal işlemlerini oğlu Saim Uygar Bir yönetiyor.

Ankara'nın Sincan ilçesinde sokaklarda tankların yürüdüğü, başörtülü öğrencilerin okullarına giremediği, inançları yüzünden insanların geleceklerinin elinden alındığı 28 Şubat sürecinin mimarları yıllar sonra hakim karşısına çıkmış, 103 sanık "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren düşürmeye, devirmeye iştirak" suçundan çeşitli cezalara çarptırılmıştı. 28 Şubat sürecindeki sert tutumu ve açıklamalarıyla hafızalara kazınan Çevik Bir de müebbet hapis cezasına çarptırılarak, rütbeleri sökülmüştü. Çevik Bir, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmişti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Aykut şen

Hiç Türke benzer bir hali var mı ? Yahudiye daha çok benziyor

Asım keskin

Hepsi Bodrum'a cullandi. Memleketin en güzel yerleri deler.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23