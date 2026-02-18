DEM’in solcu yavru partilerinin maskesi indi: Terörsüz Türkiye’ye de karşı çıktılar

  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli’nin büyük fedakarlıklarla başlattığı "Terörsüz Türkiye" hedefinde tarihi rapor kabul edildi. 81 ilin huzuru için hazırlanan rapora DEM Parti bile "Evet" derken; sırtını Kandil’in siyasi uzantılarına dayayan TİP ve EMEP, terörün bitmesinden duydukları rahatsızlığı "Hayır" oyuyla tescilledi. Seçimlerde DEM ile kol kola giren bu "yavru" partilerin maskesi düşerken, PKK’nın katlettiği Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi’nin "çekimser" kalması ise vicdanları yaraladı.

Gazi Meclis, Türkiye’nin prangalarından kurtulması ve kardeşliğin ebedi tesisi için tarihi bir gün yaşadı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, aylarca süren titiz çalışmanın meyvesi olan 60 sayfalık raporu oyladı. 47 milletvekilinin "Evet" dediği rapor, büyük bir mutabakatla geçerken; meclisteki marjinal sol oluşumların gerçek yüzü bir kez daha ifşa oldu.

Toplantının en dikkat çeken ve tepki toplayan anlarından biri ise CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi’nin oylamadaki tutumu oldu. Eşi Tahir Elçi’yi PKK’nın sebep olduğu bir çatışma ve terör saldırısında kaybeden Türkan Elçi, Türkiye’nin terörden arındırılmasını hedefleyen bu tarihi belgeye "Evet" diyemedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN 47 OY, 2 RET VE 1 ÇEKİMSER OY

Terörsüz Türkiye komisyonu tarafından hazırlanan rapor; 47 kabul, 2 ret ve 1 çekimser oy ile komisyondan geçti. CHP Milletvekili Türkan Elçi, çekimser kaldı.

Terörsüz Türkiye sürecinde her geçen gün tarihi gelişmeler yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin büyük fedakarlıklarıyla başlayan süreç kapsamında da TBMM'de komisyon kuruldu.

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, aylar süren çalışmalarında sona geldi ve ortak rapor hazırlandı.

KOMİSYON TOPLANTISINI YAPTI

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

RAPOR 7 BÖLÜMDEN OLUŞUYOR

Numan Kurtulmuş, toplantı sonrası yaptığı açıklamada 60 sayfalık raporun 7 bölümden oluştuğunu söyledi.

88 SAAT SÜREN ÇALIŞMA

Numan Kurtulmuş 88 saat bir çalışma yaptıklarını söyledi ve 4 bin 199 tutanak tutulduğunu da sözlerine ekledi.

RAPOR KABUL EDİLDİ

'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı raporu 47 milletvekilinin oyuyla kabul edildi.

KİMLER HAYIR DEDİ

60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi.

AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP ve Yeniyol Partisi “Evet”, TİP ve EMEP “Hayır” dedi.

