Başkan Erdoğan'dan valiler buluşması programında önemli açıklamalar: Barış ve huzur çok yakın…

Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen Valiler Buluşmasında canlı açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Milletin evine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizlerin şahsın vatandaşlarımızın tamamına sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Valiler buluşmamızın ülkemiz, milletimiz ve şehirlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Toplantımızı bu yıl da tertipleyen İçişleri Bakanlığımızı tebrik ediyorum. Bakanlığımızda bir nöbet değişikliği yaşandı. Ali Yerlikaya'ya sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Görevi devralan Mustafa Çiftçi'ye de başarılar diliyorum.

GÜZEL GÜNLER YAKIN

Bu gece itibarıyla müşerref olacağımız Ramazan-ı Şerif'in tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum. Bu mübarek günlerin birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Gazzeli kardeşlerime dayanışma mesajlarımızı gönderiyorum.

Bizler birbirimize destek oldukça, yaralarımızı sardıkça bölgemizde ve coğrafyamızda huzurun ve istikrarın hüküm süreceği o güzel günlerin çok yakın olduğunu bir kez daha ifade ediyorum Yeter ki zulmün ve zalimin karşısında dimdik duralım. İnancımıza ve hayallerimize sahip çıkalım. O zaman bozamayacağımız hiçbir tuzak, oyun ve senaryo kalmayacaktır. Bölgemizde barış ve huzur çok yakın.

Devlet bizde yalnızca idari teşkilatlanmayı ifade etmez. Aynı zamanda kudret, merhamet gibi anlamları da ifade eder. Binlerce yıllık devlet geleneğimizin temelinde adalet vardır. Bu bakımdan hükümet hikmetle iç içe geçmiştir. Adaleti ve iyiliği tesis etmeden idareyi temin edemezsiniz.

Ayrıntılar geliyor... 

