Merak edilen soru cevaplandı! Sahura kalkmadan oruç tutulur mu?
Sahura kalkmadan oruç tutulup tutulamayacağı, 2026 Ramazan'ın ilk orucu için sahura kalkmaya hazırlanan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bu akşam ilk teravih namazı kılınacak ve gece yarısından sonra 2026'nın ilk sahuru idrak edilecek. Bazen yorgunluk, bazen de çalan alarmı duymamak gibi nedenlerle sahura uyanamadan oruç tutmak zorunda kalan vatandaşlar, "Sahura kalkmadan oruç tutulur mu?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, sahura kalkmadan oruç tutulur mu? Niyetsiz oruç kabul olur mu? İşte Diyanet’in açıklamaları.