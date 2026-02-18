  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Merak edilen soru cevaplandı! Sahura kalkmadan oruç tutulur mu? Almanya kıyıları "Türk" diye inledi! NATO'nun en büyüğünde başrol bizim: TCG Anadolu ve TB3 nefes kesti Ramazan'ı bahane edip devlete meydan okudular! Batman'da o gruba sert tepki: Polis ve zabıta yaralandı CHP’nin kalesi kaderine terk edildi! ‘İzmir her yıl çöküyor' Steadfast Dart 2026'da neler oluyor? TSK'dan kritik atış hamlesi Yerli otomobil TOGG'dan basketbola dev destek: 5 önemli gelişme Atmaca’nın sırrı dünyayı korkutuyor: Denizde harekat planlayanlar bir kez daha düşünsün Türkiye Diyanet Vakfı ramazanda 87 ülkede Şampiyonlar Ligi’ne damga vurmuştu! UEFA soruşturma başlattı
Yaşam
5
Yeniakit Publisher
Merak edilen soru cevaplandı! Sahura kalkmadan oruç tutulur mu?
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Merak edilen soru cevaplandı! Sahura kalkmadan oruç tutulur mu?

Sahura kalkmadan oruç tutulup tutulamayacağı, 2026 Ramazan'ın ilk orucu için sahura kalkmaya hazırlanan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bu akşam ilk teravih namazı kılınacak ve gece yarısından sonra 2026'nın ilk sahuru idrak edilecek. Bazen yorgunluk, bazen de çalan alarmı duymamak gibi nedenlerle sahura uyanamadan oruç tutmak zorunda kalan vatandaşlar, "Sahura kalkmadan oruç tutulur mu?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, sahura kalkmadan oruç tutulur mu? Niyetsiz oruç kabul olur mu? İşte Diyanet’in açıklamaları.

#1
Foto - Merak edilen soru cevaplandı! Sahura kalkmadan oruç tutulur mu?

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) sahur yemeğinde "bereket" olduğunu buyurmuş ve bir yudum suyla dahi olsa sahura kalkılmasını tavsiye etmiştir. Fakat sahuru kaçıran veya belli başlı nedenlerle orucunu sahura kalkmadan tutacak olan vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından oruç ve sahur ile ilgili ayrıntıları merak ediyor. Peki, sahura kalkmadan oruç tutulur mu?

#2
Foto - Merak edilen soru cevaplandı! Sahura kalkmadan oruç tutulur mu?

SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTULUR MU? Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir. Din alimleri, hadisler ve uzmanlar, sahurun oruca dayanma gücü vermesi nedeniyle ve vücudun zinde kalması için sahura kalkmayı tavsiye ediyor. Dini açıdan bakıldığında ise sahur vaktinden önce niyetlenen bir kişinin sahura kalkmadan oruç tutmasında bir sakınca görülmüyor.

#3
Foto - Merak edilen soru cevaplandı! Sahura kalkmadan oruç tutulur mu?

DİYANET'E GÖRE SAHURA KALKMANIN ÖNEMİ Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde “bereket” (Buhârî, Savm, 20 [1923]; Müslim, Sıyâm, 45 [1095]) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, Müslümanların orucu ile Ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46 [1096]).

#4
Foto - Merak edilen soru cevaplandı! Sahura kalkmadan oruç tutulur mu?

Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî’, 2/105). Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddî-manevî bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur (ez-Zâriyât, 51/18). Bu şekilde manevî lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddî-manevî bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ramazan ayına saatler kala Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok önemli uyarı: Müslümanlara duyuralım
Gündem

Ramazan ayına saatler kala Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok önemli uyarı: Müslümanlara duyuralım

Cübbeli Ahmet Hoca "Müslümanlara duyuralım" diyerek yaptığı açıklamasında Ramazan ayına saatler kala önemli bir uyarıda bulundu...
Mansur'a Soylu şoku!
Gündem

Mansur'a Soylu şoku!

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş arasındaki tazminat davasında karar bozuldu.

Güney Asya'da dengeler değişti! 17 yıllık sürgün bitti: Tarık Rahman başbakanlık koltuğuna oturuyor
Dünya

Güney Asya'da dengeler değişti! 17 yıllık sürgün bitti: Tarık Rahman başbakanlık koltuğuna oturuyor

Güney Asya’nın stratejik noktalarından Bangladeş’te gerçekleştirilen seçimlerde sandıktan değişim rüzgarları esti. Bangladeş Milliyetçi Part..
Elektrikli araç efsanesi yıkıldı: Tesla’da gizli yağ filtresi
Teknoloji

Elektrikli araç efsanesi yıkıldı: Tesla’da gizli yağ filtresi

Elektrikli araçlarda “yağ yok” efsanesini sarsan gerçek, Tesla Model Y başta olmak üzere birçok modelde yer alan gizli yağ filtresinin, perf..
Bazı Arap ülkelerinde ramazan ayı yarın başlıyor
Gündem

Bazı Arap ülkelerinde ramazan ayı yarın başlıyor

Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen, Filistin ve Irak'ta ramazan ayı yarın başlıyor. Türkiye, İran ve Suriye ise ..
‘Sadece arazisine 120 milyon dolar veren varsa…’! Avukat Yaşar Baş Turhan Çömez’i nakavt etti
Siyaset

‘Sadece arazisine 120 milyon dolar veren varsa…’! Avukat Yaşar Baş Turhan Çömez’i nakavt etti

AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkan Yardımcısı Avukat Yaşar Baş, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez’in Gemlik Gübre ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23