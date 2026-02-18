UEFA’dan FIFA kokartlı Türk hakeme görev

  • İSTANBUL
FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımı ile Belçika temsilcisi Genk arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de bulunan Maksimir Stadı'nda TSİ 20.45'te başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak.

Karşılaşmada İsviçre Futbol Federasyonundan Fedayi San, VAR, Onur Özütoprak da AVAR olarak görev yapacak.

