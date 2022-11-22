Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, eşi Nuray ve kızı Elifnur Meryem ile PKK ve HDP’li teröristlerce dağa kaçırılan çocukları için 3 Eylül 2019’dan beri tam 1176 gündür Diyarbakır’da kesintisiz evlat nöbeti tutan anne ve babaları ziyaret etti. Evlatlarının dağa nasıl kaçırıldığını Demir’e anlatan aileler, terör örgütü PKK ile HDP’ye lanet yağdırdı.

Tüm annelerin sesi oldunuz

Evlat nöbeti tutan anne ve babaları, desteklerini iletmek, onları yürekli duruşlarından dolayı tebrik etmek için ziyaret ettiklerini vurgulayan Demir, yıllardır süren eylemde, evlatları için tüm fedakarlığı gösteren anne ve babalara teşekkür etti. Ailelerin aynı zamanda yüreği yanan başka anne ve babaların da sesi olduğuna işaret eden Demir, devletin gayreti, buradaki ailelerin sesi ve duasıyla bazı ailelerin evlatlarına kavuştuğunu hatırlattı.

Devletin amacı anne ve babaların gözyaşının durması

Demir, diğer ailelerin de evlatlarına kavuşmasını temenni ettiklerini dile getirerek, şöyle konuştu: “Devletimiz teröristlerle mücadele ederken, sadece kuklalara değil, kuklacılara harekatını yapacak, yapmaya da devam edecektir. Bütün amacımız, gayretimiz, annelerin, babaların yürek acılarının bir an önce durması. Bunu sağlamak için de devletimiz her türlü imkanı seferber etmiş durumda. Allah bu anne ve babalardan razı olsun. Evlat acısı başkadır. Bu mücadelede hep beraberiz. Bu topraklarda yaşamış insanların arasına fitne sokmak isteyenlere karşı da bu yürekli ve cesur duruşu gösteren anne ve babalara teşekkür ediyoruz.”