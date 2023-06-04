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Gündem Bu millete çok çektirdiler! Darbeci Kenan Evren'in bakanı öldü
Gündem

Bu millete çok çektirdiler! Darbeci Kenan Evren'in bakanı öldü

Yeniakit Publisher
2023-06-04 16:58:00 - 2023-06-04 17:20:31
Bu millete çok çektirdiler! Darbeci Kenan Evren'in bakanı öldü

Darbeci Kenan Evren'in İçişleri Bakanı olarak atadığı emekli korgeneral Selahattin Çetiner 101 yaşında öldü.

12 Eylül askeri darbesinden sonra kurulan hükümetin İçişleri Bakanı Selahattin Çetiner, 101 yaşında öldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Çetiner, evinde rahatsızlanınca özel bir hastaneye kaldırıldı. Darbecilerin bakanı, burada yapılan müdahaleye rağmen organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

Uçakla İstanbul'a götürüleceği öğrenilen Çetiner'in cenazesinin, salı günü Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi.

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