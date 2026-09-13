ROKETSAN üretti! MSB, yerli mühimmat atışlarına ilişkin görüntüleri paylaştı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yerli ve milli L-UMTAS GM ve IIR TEMPEN mühimmatlarının atışlarına ilişkin görüntü paylaştı. Paylaşımda, atışlara ilişkin görüntülere de yer verildi.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ROKETSAN tarafından yürütülen Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Genişletilmiş Menzil Projesi (L-UMTAS GM) alternatif konfigürasyon geliştirme çalışmaları çerçevesinde, L-UMTAS GM ve IIR TEMREN mühimmatları ile hava-yer/hava-hava atışlarının gerçekleştirildiği belirtildi.
Bu arada paylaşımda, atışlara ilişkin görüntülere de yer verildi.