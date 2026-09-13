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Gündem ROKETSAN üretti! MSB, yerli mühimmat atışlarına ilişkin görüntüleri paylaştı
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ROKETSAN üretti! MSB, yerli mühimmat atışlarına ilişkin görüntüleri paylaştı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yerli ve milli L-UMTAS GM ve IIR TEMPEN mühimmatlarının atışlarına ilişkin görüntü paylaştı. Paylaşımda, atışlara ilişkin görüntülere de yer verildi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ROKETSAN tarafından yürütülen Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Genişletilmiş Menzil Projesi (L-UMTAS GM) alternatif konfigürasyon geliştirme çalışmaları çerçevesinde, L-UMTAS GM ve IIR TEMREN mühimmatları ile hava-yer/hava-hava atışlarının gerçekleştirildiği belirtildi.

Bu arada paylaşımda, atışlara ilişkin görüntülere de yer verildi.

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