Bakan Kurum duyurdu: Kiralar 10 bin TL'den başlayacak! İşte sosyal konutlarda örnek daire
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da ev sahibi olmayan vatandaşlar için büyük heyecan uyandıran kiralık sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı. Aylık kiraların 10 bin TL'den başlayacağı ve 12 ilçeyi kapsayan dev projede ilk etapta 1071 konut kiraya verilecek. Ataşehir'deki 3+1 örnek dairenin görüntülerini paylaşan Bakan Kurum, başvuruların e-Devlet üzerinden ücretsiz toplanacağını bildirdi. İşte sosyal konutlarda örnek daire…