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Bakan Kurum duyurdu: Kiralar 10 bin TL'den başlayacak! İşte sosyal konutlarda örnek daire

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Bakan Kurum duyurdu: Kiralar 10 bin TL'den başlayacak! İşte sosyal konutlarda örnek daire

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da ev sahibi olmayan vatandaşlar için büyük heyecan uyandıran kiralık sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı. Aylık kiraların 10 bin TL'den başlayacağı ve 12 ilçeyi kapsayan dev projede ilk etapta 1071 konut kiraya verilecek. Ataşehir'deki 3+1 örnek dairenin görüntülerini paylaşan Bakan Kurum, başvuruların e-Devlet üzerinden ücretsiz toplanacağını bildirdi. İşte sosyal konutlarda örnek daire…

#1
Foto - Bakan Kurum duyurdu: Kiralar 10 bin TL'den başlayacak! İşte sosyal konutlarda örnek daire

Hükümet, İstanbul'da kontrolden çıkan kira fiyatlarına karşı dar gelirli vatandaşların yüzünü güldürecek tarihi bir sosyal kalkanı devreye soktu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ eliyle hayata geçirilen "Kiralık Sosyal Konut Projesi"nde ilk adım atıldı. Ataşehir’deki 3+1 örnek konutun kapılarını kamuoyuna açan Bakan Murat Kurum, "İstanbul’da kiralık konutlarımız için başvuruları almaya başlıyoruz. İşte Ataşehir’de kiraya vereceğimiz TOKİ evleri" diyerek müjdeyi duyurdu.

#2
Foto - Bakan Kurum duyurdu: Kiralar 10 bin TL'den başlayacak! İşte sosyal konutlarda örnek daire

İstanbul’da kiralık sosyal konut projesinde başvuru süreci yarın başlıyor. İlk etapta 1071 konutun kiraya verileceği projede aylık kiralar 10 bin liradan başlayacak. Ataşehir’deki 3+1 örnek dairenin iç görüntülerini paylaşan Bakan Murat Kurum, “İşte Ataşehir’de kiraya vereceğimiz TOKİ evleri” ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Bakan Kurum duyurdu: Kiralar 10 bin TL'den başlayacak! İşte sosyal konutlarda örnek daire

İstanbul’da ev sahibi olmayan vatandaşlara uygun şartlarda kiralama imkanı sunacak sosyal konut projesinde başvurular yarın başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ataşehir’de kiraya verilecek 3+1 örnek dairenin görüntülerini paylaştı.

#4
Foto - Bakan Kurum duyurdu: Kiralar 10 bin TL'den başlayacak! İşte sosyal konutlarda örnek daire

Bakan Kurum, Ataşehir’deki 3+1 kiralık sosyal konutun içinden görüntüleri paylaştığı mesajında “İstanbul’da kiralık konutlarımız için yarın başvuruları almaya başlıyoruz. Evlerimizi merak ediyor musunuz? İşte Ataşehir’de kiraya vereceğimiz TOKİ evleri” ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Bakan Kurum duyurdu: Kiralar 10 bin TL'den başlayacak! İşte sosyal konutlarda örnek daire

Proje kapsamında yapımı tamamlanan ilk 1071 konut için başvurular alınacak. Başvurular 14 Eylül – 25 Eylül 2026 tarihleri arasında toplanacak. Kura çekimi ve teslimat ekim ayında başlayacak. İstanbul’da 4 ayrı bölge için başvuruların alınacağı proje kapsamında konutlar, 3 yıl süre ile belirtilen şartlara uyan 18 yaşından büyük evli T.C. vatandaşlarına kiralanacak.

#6
Foto - Bakan Kurum duyurdu: Kiralar 10 bin TL'den başlayacak! İşte sosyal konutlarda örnek daire

KİRALAR 10 BİN TL'DEN BAŞLAYACAK: Bölge rayicin altında fiyatlarla ev sahibi olmayan vatandaşlara uygun şartlarda kiralama imkanı sunacak proje kapsamında kira tutarları aylık 10 bin liradan başlayacak. Kira tutarları konutun büyüklüğüne göre değişecek.

#7
Foto - Bakan Kurum duyurdu: Kiralar 10 bin TL'den başlayacak! İşte sosyal konutlarda örnek daire

12 İLÇEYİ KAPSAYAN 4 BÖLGEDE EVLER KİRALANACAK: Kiralık konut tahsis edilecek bölgeler 4 grubu ayrıldı. Birinci gruptaki Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde toplam 291, ikinci gruptaki Maltepe, Tuzla ve Kartal ilçelerinde toplam 330, üçüncü gruptaki Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören ilçelerinde toplam 360 ve dördü gruptaki Arnavutköy ilçesinde 90 olmak üzere toplam 1071 konut kiralanacak.

#8
Foto - Bakan Kurum duyurdu: Kiralar 10 bin TL'den başlayacak! İşte sosyal konutlarda örnek daire

BAŞVURU ÜCRETİ ALINMAYACAK: Başvuru tarihi itibariyle son 12 aya ilişkin aylık ortalama hane halkı net gelirinin proje kapsamında belirlenen 100.000 TL üst sınırını aşmaması şartı ve geriye dönük en az 1 yıl İstanbul’da ikamet etme koşulları aranacak. Başvuru ücreti alınmayacak.

#9
Foto - Bakan Kurum duyurdu: Kiralar 10 bin TL'den başlayacak! İşte sosyal konutlarda örnek daire

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK? Başvurular e-Devlet üzerinden, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan "Konut / İşyeri Başvuru" hizmeti menüsünden gerçekleştirilecek.

#10
Foto - Bakan Kurum duyurdu: Kiralar 10 bin TL'den başlayacak! İşte sosyal konutlarda örnek daire

İşte TOKİ'nin kiraya vereceği evler...

#11
Foto - Bakan Kurum duyurdu: Kiralar 10 bin TL'den başlayacak! İşte sosyal konutlarda örnek daire

İşte TOKİ'nin kiraya vereceği evler...

#12
Foto - Bakan Kurum duyurdu: Kiralar 10 bin TL'den başlayacak! İşte sosyal konutlarda örnek daire

İşte TOKİ'nin kiraya vereceği evler...

#13
Foto - Bakan Kurum duyurdu: Kiralar 10 bin TL'den başlayacak! İşte sosyal konutlarda örnek daire

İşte TOKİ'nin kiraya vereceği evler...

#14
Foto - Bakan Kurum duyurdu: Kiralar 10 bin TL'den başlayacak! İşte sosyal konutlarda örnek daire

İşte TOKİ'nin kiraya vereceği evler...

#15
Foto - Bakan Kurum duyurdu: Kiralar 10 bin TL'den başlayacak! İşte sosyal konutlarda örnek daire

İşte TOKİ'nin kiraya vereceği evler...

#16
Foto - Bakan Kurum duyurdu: Kiralar 10 bin TL'den başlayacak! İşte sosyal konutlarda örnek daire

İşte TOKİ'nin kiraya vereceği evler...

#17
Foto - Bakan Kurum duyurdu: Kiralar 10 bin TL'den başlayacak! İşte sosyal konutlarda örnek daire

İşte TOKİ'nin kiraya vereceği evler...

#18
Foto - Bakan Kurum duyurdu: Kiralar 10 bin TL'den başlayacak! İşte sosyal konutlarda örnek daire

İşte TOKİ'nin kiraya vereceği evler...

#19
Foto - Bakan Kurum duyurdu: Kiralar 10 bin TL'den başlayacak! İşte sosyal konutlarda örnek daire

İşte TOKİ'nin kiraya vereceği evler...

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Yorumlar

Saffet

Dar gelirli emek için bayram 10 bin TL kira 10 bin TL elektirik su geriye kalanı sıfırın altında sıfır atık porejesine destek diye düşünüyorum
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