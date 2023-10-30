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Teknoloji Bu mesleklerde "gelecek" var
Teknoloji

Bu mesleklerde "gelecek" var

Yeniakit Publisher
2023-10-30 16:14:00 - 2023-10-30 16:14:13
Bu mesleklerde "gelecek" var

Pandemiyle birlikte hızlanan uzaktan çalışma modelinde uzmanlar iş süreçlerini iyileştirmek için çalışıyor. Gelecek süreçte en çok bu 5 mesleğin öne çıkması bekleniyor:

Hızla gelişen teknoloji dünyası yeni meslekler ve iş fırsatlarını da beraberinde getiriyor. ITServ’e göre geleceğin meslekleri arasında uzaktan çalışma uzmanı, blockchain geliştirici, siber güvenlik uzmanı, veri bilimci ve yapay zeka mühendisliği başı çekiyor. Pandemiyle birlikte hızlanan uzaktan çalışma modelinde uzmanlar iş süreçlerini iyileştirmek için çalışıyor.

İşte o meslekler:

Kurumların tüm teknoloji ihtiyaçlarını tek merkezden çözebilen ITServ’ün Genel Müdür Yardımcısı Abide Kansu Erimer, teknolojik dönüşümün sadece yeni meslekler yaratmakla kalmadığını aynı zamanda geleneksel meslekleri de dijital dünyaya uygun hale getirdiğini söylüyor. Sektörün yeni becerilere uyum sağlaması gerektiğini vurgulayan Erimer geleceğin parlayan mesleklerini şöyle sıralıyor:

Uzaktan çalışma uzmanı: Dijitalleşmenin artmasıyla birlikte uzaktan çalışma, birçok organizasyon için önemli hale geldi. Pandemiden sonra hiç bir şey eskisi gibi olmayacak. Uzaktan çalışma uzmanları, iş süreçlerini ve uzaktan çalışma kültürünü iyileştirmek için çalışacaklar.

Yapay zeka mühendisi: Yapay zeka ve makine öğrenimi alanında uzmanlaşmış mühendisler, otomasyon, tahmin analitiği ve özelleştirilmiş uygulamalar gibi birçok alanda çalışacaklar.
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Veri bilimci: Veri bilimciler, büyük veri analizi ve veri madenciliği konularında uzmanlaşarak şirketlere değerli içgörüler sağlıyorlar. Kararlarını veriye dayandıran organizasyonlar için çok önemli olacaklar.

Siber güvenlik uzmanı: Siber güvenlik uzmanları, siber saldırılara karşı organizasyonları korumak için çalışıyor. Veri güvenliği ve siber güvenlik konularında uzmanlık daha da önemli hale gelecek.

Blockchain geliştirici: Blockchain teknolojisi giderek daha fazla kabul görüyor ve birçok endüstride kullanılıyor. Blockchain geliştiricileri, bu teknolojiyi kullanarak güvenli ve şeffaf sistemler oluşturuyorlar.

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