Okan Müderrisoğlu bugünkü yazısında şu görüşlere yer verdi:

“Şimdi, kritik bir başka eşikteyiz. ‘Bürokratik sorumluluk!’ İşin, siyasete değen kısmında isim ve sıfata bakılmaksızın bireysel, idari, adli gereklilikler yerine getirildiği için sözde siyasi merkeze yakınlık, ‘ihmale hatta kasta karşı kimseye kurumsal zırh sağlamaz, denetim zaafiyetinin üzerini örtemez’ Devlet yönetiminde kurallar bellidir; ‘görev, yetki ve sorumluluk birbirinden ayrılmaz bütündür’ Piyasaları gözetmek ve denetlemekle yükümlü kamu görevlileri, biriken riskleri zamanında görememiş veya gerekli müdahaleyi geciktirmişse bunun karşılığı olmalıdır.

Şunu net söyleyebiliriz ki... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaşanan bu problemi ‘arınma fırsatına’ dönüştürme mesajı, sürecin en belirleyici özelliğidir. Zira, finansal piyasalarda kalıcı güven ortamı için kural dışına çıkan aktörleri cezalandırmak yetmez, o suçların yeşermesine zemin hazırlayan kurumsal boşlukları kapatmayı da gerektirir... Son olarak, anlaşılan o ki... Fon İddianamesi yazım aşamasına gelmek üzeredir. ‘Senaryo, sahne ve roller’ büyük ölçüde ortaya çıkmıştır. İddianame ve ekleri ile Devlet Denetleme Kurulu Raporu, merak edilen tüm hususları aydınlatacaktır. Yargılamaların başlaması, gerekirse ek iddianameyle desteklenmesi en doğrusudur!”