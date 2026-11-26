MHK Başkanı Anthony Taylor son noktayı koydu: Torreira'nın golü ofsayttı!
MHK Başkanı Anthony Taylor, Lucas Torreira'nın Samsunspor'a attığı golün geçerli sayılmasına tepki gösterdi... pozisyonun ofsayt olduğunu açıkladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
MHK Başkanı Anthony Taylor, Lucas Torreira'nın Samsunspor'a attığı golün geçerli sayılmasına tepki gösterdi... pozisyonun ofsayt olduğunu açıkladı.
MHK Başkanı Anthony Taylor, Süper Lig ve 1. Lig'deki tartışmalı pozisyonları yorumladı. Taylor, büyük tartışmalara neden olan Galatasaray'ın Samsunspor'a attığı ilk gol için hakemin ve VAR'ın yanlış karar verdiğini belirterek, "Golün iptal edilmesi gerekirdi." değerlendirmesinde bulundu.
Anthony Taylor: "Galatasaray'ın 42 numaralı oyuncusu, takım arkadaşı kaleye şut çektiği sırada ofsayt pozisyonunda bulunmaktadır.
Hakemlerin değerlendirmesi gereken husus, Galatasaraylı oyuncunun kalecinin görüş açısını açıkça engelleyerek topa müdahale etmesini engelleyip engellemediğidir.
Görüntüler, Galatasaray'ın 42 numaralı oyuncusunun kalecinin görüş açısını kapatması nedeniyle kalecinin ilk şutun çekildiği anda topu göremediğini açıkça göstermektedir. Bu nedenle Galatasaraylı oyuncunun rakibine müdahale ederek ofsayt ihlalinde bulunduğu değerlendirilmektedir. Ayrıca VAR'ın hakemi saha kenarında incelemeye davet ederek pozisyona müdahale etmesi beklenmektedir."
Beklenen karar: Ofsayt, golün iptali. Hakemin verdiği karar: Yanlış.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23