“Hafter neden Türkiye’ye geldi?” sorusunu soran Yeni Şafak Yazarı İbrahim Karagül, “İşaret mi, mesaj mı, tehdit mi? Rus gemisine saldırı neden Libya’da oldu? Endonezya’dan başlatılan güç haritası nasıl Libya’ya ulaştı? Yüz yıl önce çöküşü yazıyorduk. Bugün yeniden inşayı yazıyoruz” diye yazdı.

İbrahim Karagül şunları aktardı: “İçeride sıkışan, dışarıda açılan bir Türkiye var ve gerçekten tarihi nitelikli, coğrafya inşa edecek ölçekte çok büyük adımlar atılıyor. Salı günü Libya’nın Bingazi Limanı’nda bir Rus savaş gemisi, insansız deniz araçları ile vuruldu. Savaşların artık fiziki sınırı yok. Tanımlanmış cepheleri yok. Konvansiyonel ordularla sınırlı değil. En küçük ülke bile kıtalar arası saldırılar yapabiliyor. Savaşlarda artık süper güçler yok.”

“Neden özellikle Libya seçilmiş, yüzlerce kilometre uzaktan deniz araçları gönderilmiş ve daha kolay ve yakın bir hedef seçilmemiş? Meselenin Rusya ve Ukrayna kadar Libya ile de ilişkili olduğu açık. Libya üzerinden Rusya’yı cezalandırmak, Libya’yı savaş alanına çevirmek ya da Libya’da Türkiye ile Rusya’yı birbirine düşürmek gibi sebepler olamaz mı? Hem de tam Türkiye, Libya’nın doğu ve batısını birleştirmeye çalışırken… Muhtemelen öyle ciddi gelişmeler var ki, saldırıdan bir gün sonra Bingazi yönetiminin lideri Halife Hafter Türkiye’ye geldi. “

“Saddam Hafter askeri ve savunma anlaşmaları için Katar/Doha’ya gitti. İstihbarat Şefi Bilkasım Hafter Mısır istihbaratı ile görüşmek için Mısır/Kahire’ye gitti. Belki birileri Libya’yı merkeze alan yeni bir savaş ya da başka bir senaryonun ilk adımlarını atıyor ve Libya yetkilileri bu temaslarla ön almaya çalışıyorlar. Eğer böyle acil bir durum varsa, Rus gemisine saldırı Ukrayna boyutlarının çok ötesinde demektir. İşte iş orada başkalaşır, daha vahim bir hal alır. Önce Mekke İttifakı imzalandı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bir ülkeye saldırının her üçüne da saldırı anlamına geleceği ekseninde anlaştı ve büyük bir savunma yatırımına girişti. Sonra Türkiye, Endonezya, Pakistan, Katar başka bir savunma anlaşması yaptı.”

“Ortak savaş teknolojisi için büyük yatırımların kapılarını açtı. Ardından Türkiye-Suudi Arabistan ve Türkiye-Katar ayrıca savunma anlaşmaları yaptı. Bence Osmanlı çözülmesinden sonraki en büyük yeniden inşa, ortaklık ya da birleşme diyebiliriz buna ve bu ilk kez oluyor. İşte Libya, bütün bu büyük projelerin merkezlerinden biri. Hafter yönetimi, Trablus yönetimi ile birleşerek, Endonezya’dan Atlas Okyanusu’na uzanan güçler coğrafyasının önemli bir parçası olabilir ve olmak istediği belli. Sanırım bu okumayı onlar da yapıyor.”