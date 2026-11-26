Türkiye o ülkeyi mandalinaya boğdu: Bir haftada olmayacak şey oldu
Rusya, Türkiye'den tonlarca mandaline almayı sürdürüyor. Piyasaya sürülen mandalinalar Rusya'da piyasayı sakinleştirirken fiyatların ucuzlamasına neden oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Rusya, Türkiye'den tonlarca mandaline almayı sürdürüyor. Piyasaya sürülen mandalinalar Rusya'da piyasayı sakinleştirirken fiyatların ucuzlamasına neden oldu.
Rusya’da mandalina fiyatları bir haftada yüzde 8,3 gerilerken Türkiye, ülkenin başlıca mandalina tedarikçileri arasındaki yerini koruyor.
Rusya Gıda Ürünleri Üreticileri ve Tedarikçileri Birliği (Rusprodsoyuz), 25 Kasım’da Rus haber ajansı RİA Novosti’ye yaptığı açıklamada, Rusya piyasasındaki mandalina fiyatlarına ilişkin olarak “Fiyatlar bir haftada yüzde 8,3 düştü” ifadelerini kullandı.
Birliğin verilerine göre, Moskova’da mandalinanın ortalama perakende fiyatı 13 Kasım itibarıyla kilogram başına 274,2 ruble oldu. Bu rakam, bir ay önce kaydedilen seviyenin yüzde 2,9 altında kaldı.
Türkiye, Çin, Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas ve Mısır, Rusya’nın başlıca mandalina tedarikçileri olmaya devam ediyor. Çin gümrük idaresinin 24 Ekim tarihli verilerine göre, Çin’den Rusya’ya mandalina ve mandalina melezlerinin ihracatı eylül ayında ağustosa kıyasla 6,1 katına çıkarak 4,7 milyon dolara ulaştı. Sevkiyat yıllık bazda yüzde 8 arttı. Aynı dönemde diğer narenciye ürünlerinin ihracatında da artış kaydedildi. Greyfurt ve pomelo ihracatı bir ayda 2,2 katına çıkarak 3,1 milyon dolara ulaştı.
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