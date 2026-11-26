Türkiye, Çin, Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas ve Mısır, Rusya’nın başlıca mandalina tedarikçileri olmaya devam ediyor. Çin gümrük idaresinin 24 Ekim tarihli verilerine göre, Çin’den Rusya’ya mandalina ve mandalina melezlerinin ihracatı eylül ayında ağustosa kıyasla 6,1 katına çıkarak 4,7 milyon dolara ulaştı. Sevkiyat yıllık bazda yüzde 8 arttı. Aynı dönemde diğer narenciye ürünlerinin ihracatında da artış kaydedildi. Greyfurt ve pomelo ihracatı bir ayda 2,2 katına çıkarak 3,1 milyon dolara ulaştı.