Terörsüz Türkiye’de sıcak gelişme: Bahçeli ve DEM Parti zirvesi başladı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile beraberindeki heyeti kabul ederek bir görüşme gerçekleştirdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve beraberindeki heyetle görüştü.
Bahçeli'nin Meclis'teki makamında gerçekleşen görüşmede, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol da yer aldı.
Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü.
9 EKİM'DE DE GÖRÜŞMÜŞLERDİ
Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile TBMM Başkanvekili Celal Adan'a 9 Ekim 2026'da bir ziyarette bulunmuşlardı.
Görüşmede, terörsüz Türkiye sürecindeki son gelişmeler ve bundan sonra yapılacaklar hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenilmişti.