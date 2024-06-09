Bu manzara hayran bıraktı! Hilal, Sultanahmet Camii ile buluştu
İstanbul her mevsim ayrı bir güzelliğe sahiptir. Kültürel zenginliklerle iç içe olan şehirde hilalin, Sultanahmet Camii ile buluşması ortaya şahane bir görüntü çıkardı.
İstanbul'da dün gece ortaya çıkan hilal, Sultanahmet Camii, Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi ve Beyazıt Yangın Kulesi üzerinde eşsiz bir görüntü oluşturdu. Kameralara yansıyan Sultanahmet Camii ile hilal buluşması seyirlik bir görüntü oluşturdu. Hilalin, Sultanahmet Camii üzerinden batışı yaklaşık 5 dakika sürdü. İstanbul'un Kadıköy ilçesi sahilinde objektiflere yansıyan görüntü, görenleri hayran bıraktı.