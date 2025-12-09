Bu manzara Adana'dan! Yol çöktü, esnafın bulduğu çözüm şaşkına çevirdi

Adana’nın Seyhan ilçesinde altyapı çalışması nedeniyle bozulan Defne Caddesi ve ara sokak yolları, haftalardır tamamlanmayınca vatandaşların çilesi büyüdü. Yağmurla birlikte bazı bölgelerde çökme meydana gelirken, çöken yolun sürücüler için tehlike oluşturduğunu gören esnaflar kendi imkanlarıyla çözüm üretmek zorunda kaldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından merkez Seyhan ilçesine bağlı Denizli ve Mithatpaşa mahallelerinden geçen Defne Caddesi'nde yaklaşık bir ay önce altyapı çalışması başlattı. Yapılan çalışma sonrası bozulan cadde ve ara sokak yolları bir türlü tamamlanamadı. Yollar tarlaya dönerken cumartesi günü başlayan yağmurdan dolayı bazı yerlerde çökme meydana geldi. Defne Caddesi'nde çöken yola karşı belediye bir önlem almayınca esnaf kanepe kolu koyarak kendince önlem aldı. Esnafın aldığı önlem yolda ilginç bir görüntü oluşturdu.

Bu yolu kullanmak adeta kabus

Defne Caddesi'nde esnaf olan Can Budak, "Yaklaşık 2 aydır bu yol bu halde. Altyapı çalışması var. Burada iki kepçenin çalıştığını ve yeterli ekipmanın olmadığını söylüyorlar. Adana Büyükşehir Belediyesi olarak iki kepçeyle mi çalışıyoruz? İnsanlar araçla bile geçemiyor, resmen rezil oluyorlar. Yol çöktüğü için buraya kendi imkanlarımızla önlem aldık. Sabah geldiğimde bir araç çöken yere düşmüş. Kendi çabalarımızla çıkardık. Buradaki çukura koltuk kanepesi koydum. Burası için ASKİ'yi aradım. Hatta iş yerimin lavabosu da tıkanmıştı. Beş defa aradım, aciliyeti var dedim ama gelen olmadı" dedi.

"Yeni sürülmüş tarla gibi"

Mahalle sakini Rafet Tüzen ise, "Bu yol bir aydan bu yana böyle. Altyapı çalışması yapıyorlar. Okullar tatil oldu ve millet yaylasına gitti; o zaman yapılmadı. Şimdi yoğun zamanda yapıyorlar. İşte durum bu halde. Ben sokağın diğer tarafına geçemiyorum. Yol değil, yeni sürülmüş tarla gibi. Gerçekten çok ayıp" diye konuştu.

Caddenin köy yoluna döndüğünü belirten Hatice Sayar da, "Yol çok kötü, yaklaşık bir aydan bu yana bu şekilde. Yağmur yağdığında çile çekmek zorunda değiliz. Her yer çamur içinde. Köy yoluna döndü buralar"ifadelerini kullandı.