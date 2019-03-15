Bu mahkumiyet vicdanları yaralıyor

ÖMER FARUK ŞAHİN / ANKARA

Aileyi sarsan ‘Süresiz nafaka’ uygulamalarının, Anayasa Mahkemesi’nin 2012 yılında verdiği “Yoksulluk nafakasına hükmedilebilmesi için nafaka talep eden eşin boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek olmasının yanı sıra, nafaka talep edilen eşin de nafaka ödeyebilecek ekonomik gücünün bulunması gerekmektedir’’ kararında yer alan ifadeler ile çelişmesi, gazetemizin haberi ile gündeme geldi.

“Geliri olmayan erkeğin nafakadan sorumlu olması Anayasa mahkemesinin kararına aykırıdır” ifadelerini kullanan Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu Yöneticisi Mesut Arabul, “Şartları kendisini dahi geçindirmeye yetmeyen erkek, işsiz bile olsa kadına bakmakla yükümlüdür. Tazyik hapsi ile karşı karşıya kalan erkek, hürriyetine karşılık kanun dışı yollardan bu parayı bulmaya zorlanmaktadır” dedi.

Süresiz nafaka uygulamasının sınırlandırılması gerektiğini belirten Aile Yaşamını Koruma Derneği Başkanı ve Aile ve İletişim Danışmanı İnci Yeşilyurt, “Anayasa’da güvence altına alınan haklardan birinin ihlal edildiğinin Anayasa Mahkemesi tarafından tespiti halinde, hak ihlali kararlarının sebepleri aynı olan diğer davaları da göz önünde bulundurulmamasının hukuk devleti ilkesine aykırılık teşkil edeceğini bilmek için hukukçu olmaya bile gerek yoktur. Özellikle nafaka mağdurlarının Anayasa Mahkemesinin verdiği karara rağmen, halen cezaevlerinde mahkum edilmesi, içlerinde ikinci kez evlenmiş olanların eşlerinin de kadın olarak mağdur edilmesi kamu vicdanında derin yaralar açmaktadır” şeklinde konuştu.

Uygulamalı Psikoloji Uzmanı ve Aile Danışmanı Erdinç Çilingir ise, “Sosyolojik bağlamda aile toplumu ayakta tutan önemli yapı taşlarından biri. Boşanma süreci evlilik ilişkisi içinde geleceğe dair tüm beklentileri, hedefleri, umutları, inançları bir nevi deprem etkisiyle yok etmiştir artık. Ömür boyu nafaka ömür boyu sorun haline gelmektedir” değerlendirmesinde bulundu.