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Bu mahkumiyet vicdanları yaralıyor

Açıklamalarda bulunan Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu Yöneticisi Mesut Arabul, “Geliri olmayan erkeğin nafakadan sorumlu olması Anayasa mahkemesinin kararına aykırıdır” ifadelerini kullandı.

15 Mart 2019 Cuma 10:35
Bu mahkumiyet vicdanları yaralıyor

 ÖMER FARUK ŞAHİN / ANKARA  

Aileyi sarsan ‘Süresiz nafaka’ uygulamalarının, Anayasa Mahkemesi’nin 2012 yılında verdiği “Yoksulluk nafakasına hükmedilebilmesi için nafaka talep eden eşin boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek olmasının yanı sıra, nafaka talep edilen eşin de nafaka ödeyebilecek ekonomik gücünün bulunması gerekmektedir’’ kararında yer alan ifadeler ile çelişmesi, gazetemizin haberi ile gündeme geldi.

Geliri olmayan erkeğin nafakadan sorumlu olması Anayasa mahkemesinin kararına aykırıdır” ifadelerini kullanan Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu Yöneticisi Mesut Arabul, “Şartları kendisini dahi geçindirmeye yetmeyen erkek, işsiz bile olsa kadına bakmakla yükümlüdür. Tazyik hapsi ile karşı karşıya kalan erkek, hürriyetine karşılık kanun dışı yollardan bu parayı bulmaya zorlanmaktadır” dedi.

Süresiz nafaka uygulamasının sınırlandırılması gerektiğini belirten Aile Yaşamını Koruma Derneği Başkanı ve Aile ve İletişim Danışmanı İnci Yeşilyurt, “Anayasa’da güvence altına alınan haklardan birinin ihlal edildiğinin Anayasa Mahkemesi tarafından tespiti halinde, hak ihlali kararlarının sebepleri aynı olan diğer davaları da göz önünde bulundurulmamasının hukuk devleti ilkesine aykırılık teşkil edeceğini bilmek için hukukçu olmaya bile gerek yoktur. Özellikle nafaka mağdurlarının Anayasa Mahkemesinin verdiği karara rağmen, halen cezaevlerinde mahkum edilmesi, içlerinde ikinci kez evlenmiş olanların eşlerinin de kadın olarak mağdur edilmesi kamu vicdanında derin yaralar açmaktadır” şeklinde konuştu.

Uygulamalı Psikoloji Uzmanı ve Aile Danışmanı Erdinç Çilingir ise, “Sosyolojik bağlamda aile toplumu ayakta tutan önemli yapı taşlarından biri. Boşanma süreci evlilik ilişkisi içinde geleceğe dair tüm beklentileri, hedefleri, umutları, inançları bir nevi deprem etkisiyle yok etmiştir artık. Ömür boyu nafaka ömür boyu sorun haline gelmektedir” değerlendirmesinde bulundu.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 10:35
  1. Süresiz nafaka
  2. Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu
  3. Mesut Arabul
  4. Aile Yaşamını Koruma Derneği
  5. İnci Yeşilyurt
  6. Erdinç Çilingir
  7. Anayasa Mahkemesi

YORUM YAZ

  • El-insafEl-insaf21 dk önce
    Abdullah isimli şahıs. Erkek olmadığın çok bariz anlaşılıyor. Ama bir kadın olsan da senden boşanan eski eşinin başka insanlarla keyif sürmek için her ay senden para istediğini vermediğin zaman da seni hapse attırdığını bir düşün. Sen bunu dert etmezmiydin?
  • AbdullahAbdullah58 dk önce
    Kuran kadının ihtiyaçlarını karşılamayı erkeğe yüklemiş. Eğer geçindiremiyorsan neden evleniyorsun? Tembellik yapacağına git çalış, para kazan. O zaman hiçbir derdin olmaz.

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