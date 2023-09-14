  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

85 yıllık şirket iflas etti! Kötü haber işçilere iletildi

Ekrem’in İstanbul’a armağanı! Metrobüs değil çilebüs

Dünyayı şoka sokacak imza! Çin ile savaş halinde olan ülke Türkiye'den 160 adet İHA satın aldı

Emeklilik sistemi için 3 dev reform! Prim desteği, çifte emekli maaşı, 56 yaşında emekli olma fırsatı!

Başkan Erdoğan'dan CHP'li Sezgin'e: Terörist müsveddesi

Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsatı kaçırmasın: Züccaciye fuarı İstanbul'da açıldı

Tarih resmen açıklandı! AK Parti’den emeklilere büyük müjde

Kızılbük Thermal Wellness Resort ile Marmaris’te Kongre Turizmi Başlıyor

Uyku saatini açıklayan Erdoğan: Aksi takdirde bu devlet yürümez

İmamoğlu’nu seçim korkusu sardı: İttifakın gerekli olduğunu söylüyorum
Gündem Bu magandalar, birini daha hayattan koparmadan önlem alınsın
Gündem

Bu magandalar, birini daha hayattan koparmadan önlem alınsın

Yeniakit Publisher
2023-09-14 18:51:00 -
Bu magandalar, birini daha hayattan koparmadan önlem alınsın

Denetimler sırasında bir otomobilin yaklaşık 130 kilometre hızla gittiğini gören polis ekipleri, sürücüye 'dur' ihtarında bulundu. Polisin uyarılarına rağmen durmayan otomobil sürücüsü, drif atarak uygulama noktasından kaçtı.

KADIKÖY Bağdat Caddesi'nde polis ekiplerinin denetim yaptığı sırada, 130 kilometre hızla ilerleyen, makas atan, drif yapan, kırmızı ışıkta geçen ve polisten kaçmaya çalışan sürücü yakalandı. Sürücüye 30 bin 808 TL para cezası kesilirken ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Eylül Salı günü, Kadıköy Bağdat Caddesi'nde denetim yaptı. Denetimler sırasında bir otomobilin yaklaşık 130 kilometre hızla gittiğini gören polis ekipleri, sürücüye 'dur' ihtarında bulundu. Polisin uyarılarına rağmen durmayan otomobil sürücüsü, drif atarak uygulama noktasından kaçtı. Otomobil kaçarken de kırmızı ışıkta geçti. Plakasından kimliği belirlenen sürücü B.Y., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. 

30 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ
Sürücüye, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre drif yapmaktan 20 bin 342 TL, makas atmaktan 4 bin 064 TL, uyarılara uymamaktan 951 TL, kırmızı ışık ihlalinden 951 TL, hız sınırını yüzde 50'nin üzerinde aşmaktan 4 bin 64 TL ve saygısız davranışlarda bulunarak araç kullanmaktan 436 TL olmak üzere toplam 30 bin 808 TL trafik cezası kesildi. Ayrıca sürücü B.Y.'nin ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu ve B.Y. hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adli işlem başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23