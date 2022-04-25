Bu liste sağlıklı zayıflatıyor! İşte zayıflatan besinlerin listesi

1-Mutlaka yumurta tüketin

Yumurta kalorisi düşük ve besin değeri yüksek yiyecekler arasında yer alır. Kaliteli proteinlerin yanı sıra sağlıklı yağlar, vitamin ve mineraller açısından son derece zengin olan yumurta zayıflamak isteyen herkese yardımcı oluyor.

Yumurta metabolizmayı hızlandırıyor ve yağ yakımını kolaylaştırıyor. Son derece doyurucu olan yumurta gün boyu tok kalmanızı ve fazla yememenizi sağlıyor. Güne başlamanın en sağlıklı yolu olan yumurtayı kilo vermek için mutlaka tüketmelisiniz. Her gün 1 tane haşlanmış yumurta yiyerek kısa sürede kilo verebilirsiniz.

2-Lif içeriği yüksek yulaf ezmesi

Yulaf ezmesi yüksek lif içeriği ve yüksek su emme kapasitesinden dolayı tok tutma gücü oldukça yüksek bir besindir. Yulaf ezmesi tüketerek bel bölgenizde oluşan yağların önüne geçebilirsiniz.

Yulaf ezmesi açlık hissini bastırarak kişinin uzun süre karnını tok hissetmesini sağlar. Yulaf içerisinde bol miktarda lif barındırır. Lifler bağırsakları hareketlendirdiği için sıvı ile beraber tüketildiği zaman kabızlık sorununu önler.

Yulaf ezmesi eşsiz besin içeriği sayesinde mideyi tatmin edip, dolgunluk hissi vererek kişiyi uzun süre tok tutar. Yulaf gibi doyurucu yiyecekler açlığı bastırdığından gereksiz kalori alımını önler.

West Ham United’ın hocası David Moyes, takımına patates kızartmasını yasaklıyor.

3-Kilo verdiren tatlı patates

Patates yemeyi seven ve kilo vermek isteyen herkes, tercihlerini tatlı patatesten yana kullanmalı. Çünkü tatlı patates hem sağlıklı bir alternatiftir hem de kilo vermeye yardımcı olur.

Tatlı patateste lifler bol bulunurlar ve bu lifler sindirimi kolaylaştırır. Tatlı patates tüketmek gün boyu tokluk hissi verir. Böylelikle daha az yemek yemiş olursunuz. Lifçe zengin tatlı patates tüketmek metabolizmayı, sindirimi ve boşaltımı iyileştirdiği için kilo vermenize katkı sağlar.

4-Her gün yoğurt yiyin

Bağırsaklardaki faydalı bakterilerin çalışmasını destekleyen yoğurt, güçlü bir bağışıklık sistemi için tüketilmesi gereken gıdalar arasında yer alır.

Düzenli şekilde yoğurt tüketmek, metabolizmayı hızlandırdığı için yemeklerin sindirimini kolaylaştırır.

Yoğurt kalsiyum ve protein içerir. Bu iki etken mineral, zayıflamak isteyenlerin işlerini kolaylaştırır.

Düşük kalorili besinler ile hazırlayacağınız öğünler sayesinde, yoğurdun zayıflatıcı etkisini görebilirsiniz.

5-Bol su içmeyi ihmal etmeyin

Zayıflamak istiyorsanız gün içerisinde vücudunuzun ihtiyacı kadar su tüketmeniz gerekir. Zayıflamak isteyen kişilerin günde en az 8-12 bardak su içmesi gerekir. Su içmek metabolizmanızı hızlandırır ve aldığınız kalorileri yakmanızı sağlar.

Su, besinlerin sindirilmesi ve emilmesini kolaylaştırır. Düzenli olarak su içmek midede fazlaca yer kaplar. Bu durumda beslenme ihtiyacını azaltır. Böylelikle kalori alımını dengede tutabilirsiniz.