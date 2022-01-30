Bu köyden 120 doktor çıktı, 100 öğrenci de tıp okuyor

Sivas merkeze bağlı Kolluca Köyünde dünyaya gelen Cahit Gümüşer, 44 yıl önce annesinin isteği üzerine okuyup, köyden çıkan ilk doktor oldu. Gümüşer'in ardından, diğer aileler de, "Benim çocuğumun ne eksiği var" diyerek çocuklarını tıp okumaya teşvik etti.

4 çocuğun daha doktor olmasıyla, ailelerin çocuklarına sürekli komşularının çocuklarını örnek göstermesi köyde adeta domino etkisi yaptı. Böylece 350 nüfuslu Kolluca'dan, o günden bu yana 120 doktor çıktı.

100'ün üzerinde de tıp fakültesi öğrencisi var. Türkiye'nin dört bir yanında, hatta ABD'de bile görev yapan Kollucalı doktorların sayısı her geçen yıl artıyor.

"Onlar köyümüzün gururu"

İlk 5 kişinin köyün tüm çocuklarına örnek olduğunu belirten muhtar Mustafa Polat; "Köyde her ailede 3-5 doktor var. Mesela komşumuzun 4 oğlundan 3'ü doktor. Neredeyse doktor çıkmayan ev yok. Buda çocukların birbirini örnek alması ve ailelerin teşviki ile oldu.Yaz ayları geldi mi köyümüz 'DR' plakalı otomobillerle dolar taşar. Bu da bizi çok gururlandırır. Köyde şu anda 92 nüfusumuz var. Çoğu okuyup köyden ayrıldı" dedi.

"Okusunlar diye zor işlerde çalıştırıyoruz"

Köylülerden Sadık Polat ise, "Kayseri'de eskiden, ticarette başarılı olmayan çocuklar, 'bari okusun' diye okula gönderilirmiş. Bizde ise çocukları zor işte çalıştırıp okumaya teşvik ederler. Hal böyle olunca çocuklar okulu daha çok severlermiş.

Köyümüzden çıkan Profesörler İbrahim Gül, İsmail Polat, Melih Akyol, Cahit Gümüşer ve Abdulkadir Hasbek gibi isimler çocuklara hep örnek olarak gösterildiler. Çocuklarda onları örnek alarak okuyup doktor oldular. Şimdi Türkiye'nin en çok doktor çıkaran köyü olduk" diye konuştu.