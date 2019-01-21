Bu kongre işini büyütmek isteyenlere pusula olacak

Dünya girişimcilerine rehberlik yapan ve 5 dile çevrilen ‘Otobüsten İndim, BMW’ye Bindim’ adlı kitabıyla tanınan yatırımcı danışmanı Baybars Altuntaş, alanında ünlü isimleri yapacağı sunumları bir fırsat olarak değerlendirdi. Altuntaş, planlanan altı workshopla ilgili şu bilgileri verdi.

-Dünya Melek Yatırım Forumu’nun Singapur temsilcisi Callum Laing tarafından verilecek bu workshopta, startup’lara ve küçük işlere yatırım yaparak finansal anlamda büyük geri dönüşler nasıl elde edilebilir sorusuna cevap aranacak.

-Prof lan Sosso tarafından verilecek olan bu workshopta startup’ların finansman bulmakta en çok zorlandıkları 500 bin-2 milyon dolar arasındaki yatırım bandında melek yatırımcıların VC’lerle nasıl beraber hareket edebilecekleri anlatılacak.

-Global Growth Institute Kurucu Başkanı Wayne Clarke tarafından verilecek olan workshopta, kuruluş aşamasından büyüme ve çıkış aşamasına kadar insan kaynağı yatırımı nasıl maksimize edilebilir sorusuna cevap aranacak.

-Dünya Melek Yatırım Forumu Fransa Temsilcisi Patrick Kedziora tarafından verilecek bu workshopta dünya çapında isim yapmış sanatçıların, müzisyenlerin, bilim adamlarının, sinema yapımcılarının ve mucitlerin, diğerlerinden nasıl etkilendiğini, kopyaladıkları veya esinlendikleri fikirleri geliştirerek başarıyı nasıl yakaladıkları anlatılacak.

-Michael O’Connor tarafından verilecek olan bu workshopta yatırım kararı almadan evvel atılması gereken en önemli üç adım ile yatırım kararı aldıktan sonra atılması gereken dört önemli adım anlatılacak.

-Kendinizi başarılı ve kaliteli bir melek yatırımcıya nasıl dönüştürürsünüz sorusuna cevap aranacak.