Bu kış ıhlamurlar Talas Belediyesi’nden!

YENİ AKİT ANKARA

Bununla birlikte vatandaşlar, açan çiçekleri toplayarak kış için hazırlık yapmaya başladı. Ihlamur çayı seven vatandaşların adeta akınına uğrayan ağaçlardan ücretsiz olarak çiçek toplayan vatandaşlar, bir yandan belediyeye teşekkür ederken bir yandan da dallara zarar verilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Dikkatli toplayalım, dalları kırmayalım

Ihlamur çiçeği toplayan Talaslı Yusuf Erdoğan ve Hacı Demirezen isimli vatandaşlar, çok güzel bir hizmetle karşı karşıya olduklarını ifade ederek kışın keyifle içeceklerini söyledi. Çiçeklerin ağaç dallarına zarar vermeden toplanması gerektiğini ifade eden Erdoğan ve Demirezen, ıhlamur seven diğer vatandaşlara dikkatli toplamalarını tavsiye etti. Karı koca ıhlamur toplamaya gelen Emekli Öğretmen Mehmet Gençer ve eşi Meral Gençer de ıhlamur ağaçlarının çok güzel koktuğunu kaydederek, çok değişik ve farklı bir hizmet sunan Talas Belediyesi’ne teşekkür etti.