Bu kimin Cumhuriyet'i?

Harun Sekmen İstanbul Türkiye’deki meşru iktidarı yıpratmak için teröristlerle kol kola giren Cumhuriyet Gazetesi, istediğini elde edemeyince yeniden özüne döndü. Önceki gün çıkan sayılarında “Cumhuriyet Vakfı’ndan açıklama” başlığıyla yeni çizgilerini deklare eden Cumhuriyet Gazetesi, Türk basın tarihinin en trajikomik açıklamasına imza atmış oldu.

PKK GÜZELLEMELERİ YAPMIŞLARDI

Vatan hainliğinden yargılanan firari Can Dündar’ın genel yayın yönetmenliği koltuğunda oturduğu dönemde Cumhuriyet muhabirleri Kandil’i yol eylemişlerdi. Terör örgütü PKK’nın elebaşlarından Cemil Bayık ile röportaj yapan gazete, eli kanlı yapılanmaya güzellemeler düzmüştü.

FETÖ İLE ORTAK ÇALIŞTI

FETÖ’nün, Türkiye aleyhindeki bütün kirli kumpaslarının medya ayağında da hep Cumhuriyet Gazetesi vardı. Türkiye’yi uluslararası siyasi arenada zor duruma düşürmek için tezgahlanan MİT TIR’ları kumpasını manşetten veren Cumhuriyet, büyük bir ihanete de imza atmıştı. 3 Ocak 2014 tarihinde “O TIR MİT’in” manşetiyle çıkan gazete, ülkemiz aleyhine büyük bir kara propaganda yürütmüştü.

DHKP-C’LİLERİ BİLE ÖVDÜLER!

Cumhuriyet Gazetesi, DHKP-C’li teröristlerin vahşet eylemlerini bile aklamaktan çekinmemişti. 1 Nisan 2015 tarihinde, “Bu eylem mecbur bırakıldığımız yöntem” başlıklı bir röportaj yayımlayan Cumhuriyet, Savcı Mehmet Selim Kiraz’ı şehit eden DHKP-C’li hainleri aklamaya çalışmıştı.