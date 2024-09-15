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Yerel Bu kez vahşetin adresi Mersin! Varilin içinde elleri bağlı ceset bulundu
Yerel

Bu kez vahşetin adresi Mersin! Varilin içinde elleri bağlı ceset bulundu

Yeniakit Publisher
2024-09-15 14:08:00 -
Bu kez vahşetin adresi Mersin! Varilin içinde elleri bağlı ceset bulundu

Dehşete düşüren anlar Mersin'de bir çöplükte yaşandı. Plastik fıçı içinde elleri ve ayakları bağlı çıplak erkek cesedi bulundu.

Vahşet Mersin'in Bozyazı ilçesinde gerçekleşti. 

Ustalar Mahallesi'nde bulunan çöp dökme alanına çöp dökmek için giden belediye işçileri, plastik fıçı içerisinde çıplak vaziyette bir erkek cesedi buldu.

ÇÜRÜMEYE BAŞLAMIŞ!

Belediye personelinin haber vermesiyle bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kimliği belirsiz erkek cesedi, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bozulmaya yüz tutmuş haldeki erkek cesedinin elleri ve ayaklarının bağlı olduğu öğrenildi.

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İHA

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