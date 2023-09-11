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Ekonomi Bu kez Hazine devrede! Hükümetten konut fiyatlarını düşürecek hamle
Ekonomi

Bu kez Hazine devrede! Hükümetten konut fiyatlarını düşürecek hamle

Yeniakit Publisher
2023-09-11 09:01:00 -
Bu kez Hazine devrede! Hükümetten konut fiyatlarını düşürecek hamle

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, arzın artırılarak vatandaşın konuta ulaşımının kolaylaşması ve kiraları düşürmek için Hazine arazilerini imara açacaklarını söyledi.

Suudi Arabistan Riyad'da düzenlenen Cityscape Fuarı'nda özel açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, konut arzının artırılması, vatandaşın konuta ulaşımının kolaylaşması, kira fiyatlarının düşmesi için hazine arazilerini imara açacaklarını söyledi.

Türkiye'de konut sorununun pandemiyle başladığını anlatan Bakan Özhaseki, "Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte emtia fiyatları dünyada çok ciddi artış gösterdi. Ancak özellikle depremden sonra ortaya çıkan manzarada arz-talep dengesi iyice şaşırdı. Deprem bölgesinde evini kaybeden 1 milyon 900 bin vatandaşımız oldu. Devletimiz 325 bin aileye kira yardımı yapıyor. Hatay'dan Maraş'dan Malatya'dan vatandaşlarımız başka şehirlere giderek ev kiraladı. İstanbul'a gelenler oldu. Bu şekilde 100 bin ev kiralanması fiyatları bir anda zıplatır İstanbul'da" dedi.

Bunları dengeleme ve indirmenin yolunun arz-talep dengesini sağlamaktan geçtiğini anlatan Bakan Özhaseki, "Ne kadar çok arzda bulunursanız o kadar çok fiyatı aşağıya çekersiniz. Bu sorunun çözümü için bir tarafta deprem konutlarının yapımına devam ediyoruz. Arkasından epeyce bir arazi parselasyonu yaparak ve altyapısını hazırlayarak bunu arz etmemiz lazım. Şu anda birçok yerde artık müteahhitlik firmaları yüzde 50 ile çalışıyor. Bu çok büyük bir rakam. Bu inşaat maliyetlerini çok artırıyor, konut fiyatları yükseliyor. Bunun tersine dönmesi için o zaman bizim elimizdeki imkânları kullanmamız gerekiyor. Şu anda Milli emlak arazilerinin hepsi bizim bakanlığımızda. Çalışmaya başladık bile. Meclis açılınca ilk iş yeni bir yasa çıkaracağız. Yasada bu hazine arazileri de yer alacak. Vatandaşın konut sorunu çözülecek" şeklinde konuştu.

Kaynak: Sabah

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