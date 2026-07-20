Gece yarısı alevler yükseldi! Balıkesir'de yürekleri ağza getiren yangın itfaiyenin zamanında müdahalesiyle söndürüldü!
Balıkesir'in Gönen ilçesinde gece saatlerinde otluk ve çalılık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Gebeçınar Mahallesi mevkisinde yol kenarında başlayan yangını fark eden vatansever vatandaşların hızlı ihbarı üzerine, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri jet hızıyla olay yerine hareket etti.