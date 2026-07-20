  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Günün en acı haberi Şanlıurfa'dan Gece yarısı alevler yükseldi! Balıkesir'de yürekleri ağza getiren yangın itfaiyenin zamanında müdahalesiyle söndürüldü! Diyarbakır'da ilk kez ortaya çıktı! Görenler paniğe kapıldı! Ekonomiye dev finansman desteği! Hazine'den piyasaları rahatlatacak 19,9 milyar liralık dev hamle Haluk Levent, bir ailenin hayatını kararttı! Otomobil tabelaya çarptı: 23 yaşındaki sürücü ağır yaralı Sakarya’nın zirvesinde 88 yıllık gelenek: Bize her yer Trabzon!
Türkiye
4
Yeniakit Publisher
Gece yarısı alevler yükseldi! Balıkesir'de yürekleri ağza getiren yangın itfaiyenin zamanında müdahalesiyle söndürüldü!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Gece yarısı alevler yükseldi! Balıkesir'de yürekleri ağza getiren yangın itfaiyenin zamanında müdahalesiyle söndürüldü!

Balıkesir'in Gönen ilçesinde gece saatlerinde otluk ve çalılık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Gebeçınar Mahallesi mevkisinde yol kenarında başlayan yangını fark eden vatansever vatandaşların hızlı ihbarı üzerine, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri jet hızıyla olay yerine hareket etti.

#1
Foto - Gece yarısı alevler yükseldi! Balıkesir'de yürekleri ağza getiren yangın itfaiyenin zamanında müdahalesiyle söndürüldü!

Balıkesir'in Gönen ilçesinde gece saatlerinde yol kenarında çıkan ve yaklaşık 4 dönümlük alanda etkili olan otluk ve çalılık yangını, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

#2
Foto - Gece yarısı alevler yükseldi! Balıkesir'de yürekleri ağza getiren yangın itfaiyenin zamanında müdahalesiyle söndürüldü!

Edinilen bilgiye göre yangın, Gönen ilçesine bağlı Gebeçınar Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarında bulunan otluk ve çalılık alandan alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Gönen İtfaiye Grup Amirliğinden 2 araç ve 4 personel sevk edildi.

#3
Foto - Gece yarısı alevler yükseldi! Balıkesir'de yürekleri ağza getiren yangın itfaiyenin zamanında müdahalesiyle söndürüldü!

Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yaklaşık 4 dönümlük alanda alevli bir şekilde yanan bölgeye müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucunda yangın, çevreye ve daha geniş alanlara yayılmadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Alanda soğutma çalışmaları gerçekleştirilirken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Antalya'da orman yangnı
Yerel

Antalya'da orman yangnı

Antalya, Akseki'deki orman yangınına ekipler an itibariyle müdahale ediyor.
Memleket izninde cinnet getiren uzman çavuş dehşet saçtı! Kayınbiraderlerini sokak ortasında kurşun yağmuruna tutup arabayla ezdi!
Yerel

Memleket izninde cinnet getiren uzman çavuş dehşet saçtı! Kayınbiraderlerini sokak ortasında kurşun yağmuruna tutup arabayla ezdi!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde görevli olan ve memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesine izinli olarak gelen Jandarma Uzman Çavuş İ.K., soka..
Sözcü TV’de ne utanma ne de arlanma var! Dolandırıcı Haluk’u AK Partili yaptılar
Gündem

Sözcü TV’de ne utanma ne de arlanma var! Dolandırıcı Haluk’u AK Partili yaptılar

Dün devlete alternatif göstermek için gece gündüz çırpınan, AFAD ve Kızılay gibi milli kurumları lekelemek adına Haluk Levent’i neredeyse Cu..
Güvenlik görevlileri hemen polisi aradı! X-Ray cihazında şok eden görüntü
Gündem

Güvenlik görevlileri hemen polisi aradı! X-Ray cihazında şok eden görüntü

İstanbul’un en hareketli ilçelerinden olan Şişli’de bir alışveriş merkezine çantasındaki şarjör ve mermilerle girmeye çalışan üniversite öğr..
Oğuzhan Uğur'un ilk ifadesi ortaya çıktı
Gündem

Oğuzhan Uğur'un ilk ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 kişiden biri olan BaBaLa TV kurucusu Oğuzhan Uğur’un..
Türkiye yeni güne operasyonla uyandı! Belediye başkanı ve eşi gözaltına alındı
Gündem

Türkiye yeni güne operasyonla uyandı! Belediye başkanı ve eşi gözaltına alındı

CHP’li İzmit Belediyesi’ne sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Operasyonda Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi gözaltına alındı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23