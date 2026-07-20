Arakçi gerçeği böyle açıkladı! Türkiye, katil ABD'nin İran'a saldırdığı esnada Kuzey Irak'taki terör inlerine kilit vurarak hain planı bozdu!

Bakan Arakçi, ABD'nin gerçekleştirdiği saldırılar esnasında Türkiye'nin, Kuzey Irak'taki eli kanlı terör örgütlerinin İran topraklarına sızarak kalleşçe saldırı düzenleme girişimlerine geçit vermediğini açıkladı.

İranlı Bakan Arakçi'nin itiraf niteliğindeki açıklamaları, Türkiye'nin bölgedeki terör odaklarına karşı yürüttüğü amansız mücadelenin ve sınır güvenliğindeki tavizsiz duruşunun küresel dengeleri nasıl değiştirdiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

ABD'nin bölgeyi kan gölüne çevirmek istediği sırada fırsat kollayan terör maşalarının girişimlerini sınır ötesindeki etkin gücüyle engelleyen Türkiye, hem kendi güvenliğini korudu hem de komşusunun arkasından vurulmasına müsaade etmedi. Ankara'nın bu hamlesi, Batı'nın ve terör şebekelerinin bölgeyi parçalama planlarına indirilmiş ağır bir darbe olarak kayıtlara geçti.