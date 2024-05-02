Bu kez hasta doktora değil doktor doktora şiddet uyguladı!

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Üroloji kliniğine muayene için giden doktorla muayene eden doktor arasında çıkan tartışma arbedeye döndü.

Olayla ilgili açıklama yapan Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fazıl Kulaklı, muayene olmaya giden doktoru hedef aldı. Dr. Kulaklı, "Hastanemiz Üroloji Kliniğinde görevli Asistan Doktorumuz Uğur Semiz’e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırı hakkında hukuki süreç başlamıştır ve bu sürecin yakinen takipçisi olacağız” dedi.

Giresun Tabip Odası da sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Tabip Odası'nın açıklamasında da “Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Ana Bilim Dalı Asistan hekimlerinden Dr. Uğur Semiz bugün saat 15.30 sularında görevi başında iken bir hastası tarafından darp edilmiştir. Hekim arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız” ifadeleri kullanıldı.

'Sağlık hakkımdan mağdur bırakıldım'

İsmini açıklamak istemeyen diğer doktor ise, “Bir hekim olarak tedavi almaya gittim. En doğal hakkım olan sağlık hakkımdan mağdur bırakıldım. Mobing tehdit ve saldırıya uğradım ve nefsi müdafaa davranışında bulunarak olay yerinden çıktım ve tüm hukuksal haklarımı kullanacağım” diye konuştu.