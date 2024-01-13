Bu kez dolar değil! Necmettin Batırel’den o yatırım aracı için şok eden uyarı: Pişman olursunuz, sakın almayın

Ekonomist Necmettin Batırel, Bitcoin'in altın yaldızlı zehir olduğunu savundu.

İşte Batırel'in o yazısı:

Altın yaldızlı zehir: Bitcoin

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto para piyasaları için tarihe geçen karar vererek 11 şirketin spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) olma başvurularını onayladı. Böylece kripto paralar borsada işlem görmesi için gerekli izni aldı. Bu yatırım ürününün ABD gibi büyük bir pazarda ihraç edilecek olması ile hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar düzenlenmiş bir piyasada güvenli şekilde Bitcoin yatırımı yapabilecek. Ancak SEC Başkanı Gary Gensler, onay sonrası kurumunun spot ETF’e onay vermesinin Bitcoin’i kabul ettiği anlamına gelmediği ve kripto para piyasasındaki risklerin hâlâ çok yüksek olduğunun bilinmesi gerektiği konusunda dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Bitcoin ETF'lerinin onaylanmasının olumsuz etkileri de olacak.. Örneğin, ETF'lerin artan talebi, piyasa manipülasyonuna ve fiyat dalgalanmalarına yol açabilir. Ayrıca, ETF'ler, kripto paraların spekülatif bir varlık olarak görülmesine katkıda bulunabilir.

Onay, kripto para piyasaları tarafından memnuniyetle karşılandı, ancak yukarı yönlü harekete rağmen ciddi oranlarda yükseliş görülmedi. Bitcoin, SEC onayının ardından 47.700 dolara kadar yükseldikten sonra 43 bin 100 dolara geriledi. Bitcoin'in ne tür bir varlık olduğunu kavramak önemli. Bitcoin, bir şirketin malları veya doğal bir kaynak gibi somut hiçbir şeye bağlı değildir. Ve Amerika Birleşik Devletleri dahil birçok ülkede yasal ödeme aracı olarak kabul edilmiyor. ABD Hazinesi'nin Mali Suçları Uygulama Ağı, bunu "bazı ortamlarda para birimi gibi çalışan bir değişim aracı" olarak nitelendiriyor. Biz de bu gelişme üzerine bayram edenler oldu. Oturduğu yerden kolay para kazanma düşüncesinde olanlar Bitcoin üzerinde al sat yapabilir. Ancak şunu hiç unutmayın, 2023 yılında dijital cüzdan sahipleri kimlik avı dolandırıcılığı yoluyla milyonlarca dolar kaybetti. Bitcoin fiyatı yıllar içinde çılgınca dalgalandı. Örneğin, Kasım 2021'de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan yaklaşık 70 bin dolara ulaştı, 2022'deki "kripto kışı" sırasında 17.000 doların altına düştü.

Bitcoin'in fiyatı hızla, herhangi bir uyarı ya da açıklama olmadan değişebiliyor. Bu, yatırımcıların dijital parayla bağlantılı ETF'lerle ilgili göz önünde bulundurması gereken önemli bir risk. Bir diğer olası risk de siber suçlar. Bitcoin ve diğer kripto paralar, kripto para şirketlerinin bir gecede yüz milyonlarca dolar kaybetmelerine neden olan devasa ve maliyetli saldırıların hedefi oldu. Sonuç: Kripto para kullanımı açısından öne çıkan ülkelerin başında Türkiye var. Blokzincir veri analitiği firması Chainalysis'in yaptığı araştırmaya göre Türkiye 170 milyar doları aşan hacmiyle ABD, Hindistan ve Birleşik Krallık'ın ardından dünyada 4. sırada yer alıyor. Piyasa tamamen kumar mantığı ile hareket ediyor, kazançlar garanti değil, ama kayıplar ocak söndürüyor. Bu resmen kumar. Sizi kolay para kazanacaksınız diye kolayca kandırabilirler. Bunun için akla hayale gelmedik teklifler sunabilirler. Altın yaldızlı bu zehre kanmayın. Attığınız yanlış adımla hayatınızın en büyük hatasını yaparsınız, geri dönemezsiniz, hem siz hem aileniz yıkılır. Bilmediğiniz bu yolda yürümeyin. Son pişmanlık fayda vermez.

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