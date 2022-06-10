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Gündem Bu kez çok fena çuvalladılar! "Son padişah RTE" yalanları da ellerinde patladı
Gündem

Bu kez çok fena çuvalladılar! "Son padişah RTE" yalanları da ellerinde patladı

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, TBMM'ye üzerinde "son padişah RTE" yazan bir aracın girdiğini iddia ederek sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı. Yapılan incelemelerde aracın Meclis'e alınmadığı ve kapıdan geri döndüğü tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-10 14:13:00 -
Bu kez çok fena çuvalladılar! "Son padişah RTE" yalanları da ellerinde patladı

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, camında “Son Padişah RTE” yazılı özel plakalı bir aracın Meclis’e girdiğini iddia etti.

Sertel paylaşımının devamında, “Meclise üzerinde Atatürk resmî bulunan tişört ile girmek yasak ama padişahlığını İlan ettikleri RTE yazısı ile girmek serbest. Bugünler geçecek” ifadelerini kullandı.

Ancak yapılan inceleme sonrası söz konusu iddianın asılsız olduğu ortaya çıktı. Sertel’in paylaşımında yer alan arabanın TBMM’ye alınmadığı tespit edildi.

Kamera kayıtları ortada

Kamera kayıtlarının da ortaya çıktığı olayla ilgili aracın meclise alınmadığı ve girişten geri çevrildiği görülüyor.

Aracın aynı zamanda yabancı plakalı olduğu ve kurallar gereği zaten TBMM'ye giremediği de belirtildi.

 

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