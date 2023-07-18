Bu kaza değil cinayet! İdam edilmeyen magandalar terör estiriyor

Kaza, İstanbul Kadıköy Bostancı iskelesi onu Maltepe istikametinde sabah 06.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, lüks otomobil, profesyonel olarak bisiklet sporu yapan gruba çarptı. Çarpma sırasında 51 yaşındaki Doğanay Güzelgün savrulurken bisikleti hurdaya döndü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde bisiklet sporcusu Doğanay Güzelgün'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde uyapılan incelemelerin ardından Doğanay Güzelgün'ün cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

KENDİSİ KAÇTI YERİNE BAŞKASINI GÖNDERDİ

Bisiklet sporcuna çarparak ölümün sebep olan ismi öğrenilemeyen sürücünün kaza sonrasında kaçtığı yerine ise başka birinin getirildiği iddia edildi.

POLİSTEN KAÇARKEN CİNAYET İŞLEDİ

Ayrıca lüks otomobilde uyuşturucu madde görünümünde madde olduğu görüldü. Kaçan sürücünün Bostancı Sahil Yolu'nda uygulama yapan trafik polislerinden kaçtığı ve kaçma sonrasında bu kazanın olduğu belirtildi. Polis olayla ilgili 1 kişiyi Bostancı Şehit Polis Semih Balaban Polis Merkezi'ne götürüldü.

TOPLUM İÇİN BÜYÜK TEHDİT

Son dönemlerde "maganda" olarak nitelendirilen kendini bilmez şehir eşkıyaları, başta kendi çevreleri olmak üzere toplumu ciddi anlamda tehdit ediyor. Sayfalarca suç kaydı bulunan magandalar, toplumun her alanında insanların karşısına çıkıyor. Adeta kış uykusunda olan adalet sisteminin şehir eşkıyalarına karşı etkisiz kalması vatandaşların tepkisine neden oluyor. Vatandaşlar, sokaklarda terör estiren magandalar için daha fazla insan ölmeden, öldürülmeden idama varan caydırıcı cezaların getirilmesini istiyor.