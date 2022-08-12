  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Bu kavga daha çok su kaldırır!
Spor

Bu kavga daha çok su kaldırır!

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'dan ayrılmaya hazırlanan Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'e sert bir cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-12 18:13:00 -
Bu kavga daha çok su kaldırır!

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'dan ayrılmaya hazırlanan Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'e sert bir cevap verdi.

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Cristiano Ronaldo'nun geleceği belirsizliğini koruyor. Atletico Madrid, Chelsea ve PSG gibi takımlarla anılan Ronaldo ile ilgili yeni bir polemik konusu gündemde.

PEREZ'İN SÖZLERİ RONALDO'NUN AİLESİNİ KIZDIRDI

Real Madrid taraftarlarından biri başkan Florentino Perez'e, 'Ronaldo'yu transfer edelim' dedi; ancak Perez, Portekizli yıldızın ailesini, 'Cristiano? O 38 yaşında' şeklindeki bu sözleriyle kızdırdı.

RONALDO'NUN KARDEŞİ: 'YAŞLI ADAM...'

Madrid Başkanı Perez'e dünyaca ünlü yıldızın kız kardeşi Katia Aveiro cevap veren isim oldu. Aveiro, '38 yaşında ama yine iki metreden fazla zıplayabiliyor, 3 dakika orada kalabiliyor ve vücudunda yağ yok. Kendisine saygı duy yaşlı adam.' ifadelerini kullandı. Ronaldo geçen sezon United formasıyla 24 gol 3 asistlik performans sergilemişti.

 


Şarkıcı Tarkan mide bulandırdı!
Şarkıcı Tarkan mide bulandırdı!

Medya

Şarkıcı Tarkan mide bulandırdı!

Kaynatmadan biber salçası yapımı: İnternette başka tarif aramayın!
Kaynatmadan biber salçası yapımı: İnternette başka tarif aramayın!

Kadın - Aile

Kaynatmadan biber salçası yapımı: İnternette başka tarif aramayın!

Patlıcan balığı mısır unlu patlıcan kızartması: Patlıcan balığı tarifi nefis, yağ çekmiyor!
Patlıcan balığı mısır unlu patlıcan kızartması: Patlıcan balığı tarifi nefis, yağ çekmiyor!

Kadın - Aile

Patlıcan balığı mısır unlu patlıcan kızartması: Patlıcan balığı tarifi nefis, yağ çekmiyor!

Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor: Türkiye çok önemli! Şükürler olsun ki Türkiye bir NATO ülkesi
Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor: Türkiye çok önemli! Şükürler olsun ki Türkiye bir NATO ülkesi

Gündem

Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor: Türkiye çok önemli! Şükürler olsun ki Türkiye bir NATO ülkesi

Kardeş ülke ile Mal Ticaret Anlaşması tamam! Ticari ilişkilerde dönüm noktası
Kardeş ülke ile Mal Ticaret Anlaşması tamam! Ticari ilişkilerde dönüm noktası

Ekonomi

Kardeş ülke ile Mal Ticaret Anlaşması tamam! Ticari ilişkilerde dönüm noktası

Şarkıcı müsveddesi yine yaptı yapacağını!
Şarkıcı müsveddesi yine yaptı yapacağını!

Medya

Şarkıcı müsveddesi yine yaptı yapacağını!

Hey gidi Ronaldo, bu hallere düşecek miydin?
Hey gidi Ronaldo, bu hallere düşecek miydin?

Spor

Hey gidi Ronaldo, bu hallere düşecek miydin?

Derin dondurucunun farklı kullanım alanları! Bu önerileri uygularsanız...
Derin dondurucunun farklı kullanım alanları! Bu önerileri uygularsanız...

Kadın - Aile

Derin dondurucunun farklı kullanım alanları! Bu önerileri uygularsanız...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23