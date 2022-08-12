Bu kavga daha çok su kaldırır!

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'dan ayrılmaya hazırlanan Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'e sert bir cevap verdi.

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Cristiano Ronaldo'nun geleceği belirsizliğini koruyor. Atletico Madrid, Chelsea ve PSG gibi takımlarla anılan Ronaldo ile ilgili yeni bir polemik konusu gündemde.

PEREZ'İN SÖZLERİ RONALDO'NUN AİLESİNİ KIZDIRDI

Real Madrid taraftarlarından biri başkan Florentino Perez'e, 'Ronaldo'yu transfer edelim' dedi; ancak Perez, Portekizli yıldızın ailesini, 'Cristiano? O 38 yaşında' şeklindeki bu sözleriyle kızdırdı.

RONALDO'NUN KARDEŞİ: 'YAŞLI ADAM...'

Madrid Başkanı Perez'e dünyaca ünlü yıldızın kız kardeşi Katia Aveiro cevap veren isim oldu. Aveiro, '38 yaşında ama yine iki metreden fazla zıplayabiliyor, 3 dakika orada kalabiliyor ve vücudunda yağ yok. Kendisine saygı duy yaşlı adam.' ifadelerini kullandı. Ronaldo geçen sezon United formasıyla 24 gol 3 asistlik performans sergilemişti.



