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Yaşam Bu karga kahvehane müdavimi
Yaşam

Bu karga kahvehane müdavimi

Yeniakit Publisher
2024-04-30 16:27:00 -

Düzce'de bir karga adeta kahvehanenin müdavimi oldu.

Düzce Merkez'de kahvehane işleten Nezih Soylu, geçtiğimiz günlerde dükkana karga geldiğini gördü. Kargayı ürkütmeden yanına yaklaşan Soylu, önüne ekmek koyarak besledi. Dükkanın içine girerek masalarda dolaşan karga, düzenli olarak kahvehaneye gelmeye başladı.

Karganın dükkana geldiğinde uzun süre kaldığını söyleyen Nezih Soylu, "Ekmek veriyoruz yiyor, su veriyoruz içiyor. Bugün ortalıktan kayboldu ama çıkıp gelebilir. Dükkanın içine giriyor. Ön kapıdan çıkarıyoruz bu sefer arka kapıdan giriyor" dedi.

Karganın zaman zaman müşterileri rahatsız ettiğini ifade eden Soylu, "Müşterilerin okey taşlarını gagasına alıp gidiyor. Bu yüzden içeri çok fazla sokmak istemiyoruz" şeklinde konuştu.

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