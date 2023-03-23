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Dünya

Bu kareler ABD’yi ayağa kaldırdı... Milyonlarca kez görüntülendi! İşte fotoğrafın şifreleri...

Yeniakit Publisher
2023-03-23 15:34:00 - 2023-03-23 15:41:45
Bu kareler ABD’yi ayağa kaldırdı... Milyonlarca kez görüntülendi! İşte fotoğrafın şifreleri...

ABD’nin eski başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde kendisi ait sosyal medya platformu Truth Social’da yaptığı bir paylaşımda, tutuklanmayı beklediğini söylemişti.

ABD’nin eski başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde kendisi ait sosyal medya platformu Truth Social’da yaptığı bir paylaşımda, tutuklanmayı beklediğini söylemişti.

76 yaşındaki siyasetçi, destekçilerini gözaltına alınması ve suçlanması halinde, yetkilileri protesto etmeye çağırmıştı. Trump’ın bu çağrısı üzerine New York’ta çok sayıda protesto gerçekleşmişti.

SAHTE FOTOĞRAFLAR HIZLA YAYILDI
 

Trump’ın tutuklanma iddiaları konuşulurken yapay zeka teknolojisi ile oluşturulan sahte fotoğraflar sosyal medyada yayıldı. Sosyal medyada viral olan fotoğraflar Trump’ın yaka paça tutuklandığı görülürken, Trump’ın eşi Melania Trump’ın da bu duruma tepki gösterdiği görülüyor.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Araştırma grubu Bellingcat’in kurucusu Eliot Higgins, sahte fotoğrafları paylaşarak fotoğrafların yapay zeka metninden görüntüye çevrildiğini söyledi:

“Trump’ın tutuklanmasını beklerken Trump’ın tutuklandığının fotoğraflarını çekiyorum” 

Deepfake fotoğraflar bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekerken, sahte fotoğraflara destek çıkanlar da oldu.
Karelerden birinde Trump’ın eşi Melania Trump’ın  tepki gösterdiği görülüyor.
Sahte fotoğraflardan biri Trump’ın mahkemede ağladığını gösteriyor.


New York Post (NY Post), ‘Trump’ın tutuklandığını gösterdiğini iddia eden ürkütücü deepfake fotoğraflar yayınlandı’ başlığı okurlarının karşısına çıktı.

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