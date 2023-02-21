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Spor Bu karede olmamanız size ne kattı Sayın Çebi?
Spor

Bu karede olmamanız size ne kattı Sayın Çebi?

Türkiye deprem felaketi nedeniyle zorlu günler yaşarken futbolun birleştirici gücüne yine hepimiz muhtaç kaldık.. Öylesine büyük bir acı yaşadık ki, kelimeler kifayetsiz kaldı.. Sadece uluslararası bir maç olması sebebiyle ülkemizi konferans liginde temsil eden Trabzonsporumuzla biraz olsun teselli bulmak istedik.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 15:55:00 - 2023-02-21 16:03:05
Bu karede olmamanız size ne kattı Sayın Çebi?

Türkiye deprem felaketi nedeniyle zorlu günler yaşarken futbolun birleştirici gücüne yine hepimiz muhtaç kaldık.. Öylesine büyük bir acı yaşadık ki, kelimeler kifayetsiz kaldı.. Sadece uluslararası bir maç olması sebebiyle ülkemizi konferans liginde temsil eden Trabzonsporumuzla biraz olsun teselli bulmak istedik.

 

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