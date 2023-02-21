Bu karede olmamanız size ne kattı Sayın Çebi?
Türkiye deprem felaketi nedeniyle zorlu günler yaşarken futbolun birleştirici gücüne yine hepimiz muhtaç kaldık.. Öylesine büyük bir acı yaşadık ki, kelimeler kifayetsiz kaldı.. Sadece uluslararası bir maç olması sebebiyle ülkemizi konferans liginde temsil eden Trabzonsporumuzla biraz olsun teselli bulmak istedik.
Türkiye deprem felaketi nedeniyle zorlu günler yaşarken futbolun birleştirici gücüne yine hepimiz muhtaç kaldık.. Öylesine büyük bir acı yaşadık ki, kelimeler kifayetsiz kaldı.. Sadece uluslararası bir maç olması sebebiyle ülkemizi konferans liginde temsil eden Trabzonsporumuzla biraz olsun teselli bulmak istedik.