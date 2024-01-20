Bu kafayla gidersen seni daha çok uyuturlar! Fatih Portakal’dan bomba itiraflar

Sözcü TV'de ana haber bültenini sunan gazeteci Fatih Portakal'ın 14 Mayıs seçimleri öncesinde CHP, İYİ Parti, Deva Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi tarafından oluşturulan Altılı Masa'yla ilgili sözleri çok konuşuldu.

Portakal, "Seçimden sonra buradaki eski dostların düşman olmasalar bile birbirlerine iyi gözle bakmadıklarını gördük.

-Altılı Masa kurmuşlardı. Bizi adeta uyutmuşlar. Bu yürüyebilecek bir proje değilmiş. İnanmıştım ama kandırıldığımı gördüm. Ben inananlardandım. 'Güzel bir uzlaşı sağ sol bir araya geldi' diye düşündüm. Kandırıldım.

-Ortaya çıkan manzaraya bakıyorum kandırıldığımı görüyorum. Çıksa içlerinden bir tanesi. 'Altılı Masa'yı tekrar kuruyoruz' dese inanır mısınız?" dedi.