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Gündem Bu kafayla gidersen seni daha çok uyuturlar! Fatih Portakal’dan bomba itiraflar
Gündem

Bu kafayla gidersen seni daha çok uyuturlar! Fatih Portakal’dan bomba itiraflar

Yeniakit Publisher
2024-01-20 11:07:00 -
Bu kafayla gidersen seni daha çok uyuturlar! Fatih Portakal’dan bomba itiraflar

CHP yandaşı sözde gazeteci Fatih Portakal, altılı masayla ilgili, "Bizi adeta uyutmuşlar. Bu yürüyebilecek bir proje değilmiş. İnanmıştım ama kandırıldığımı gördüm" dedi.

Sözcü TV'de ana haber bültenini sunan gazeteci Fatih Portakal'ın 14 Mayıs seçimleri öncesinde CHP, İYİ Parti, Deva Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi tarafından oluşturulan Altılı Masa'yla ilgili sözleri çok konuşuldu.

Portakal, "Seçimden sonra buradaki eski dostların düşman olmasalar bile birbirlerine iyi gözle bakmadıklarını gördük.

-Altılı Masa kurmuşlardı. Bizi adeta uyutmuşlar. Bu yürüyebilecek bir proje değilmiş. İnanmıştım ama kandırıldığımı gördüm. Ben inananlardandım. 'Güzel bir uzlaşı sağ sol bir araya geldi' diye düşündüm. Kandırıldım.

-Ortaya çıkan manzaraya bakıyorum kandırıldığımı görüyorum. Çıksa içlerinden bir tanesi. 'Altılı Masa'yı tekrar kuruyoruz' dese inanır mısınız?" dedi.

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Yorumlar

OMUT

Sen ahlaksız düzenbaz iki yüzlü münafığın tekisin, sen canın bir yana CHP Kemalist zihniyet bir yana senin için, Selanik'ten gelenlerin Hepsi senin için kutsaldır, Sen sadece Meral akşener'i kötülemek için bunu söylüyorsun sen zaten aptalın Geri zekalının tekisin, zaten Bazı insanlar tarafından parayla kandırılmış, kendini kandırıyorsun sadece ama sen CHP'nin yanından saf tutup bu sözünle Meral akşener'i beni kandırdı diyerekten yetiniyoruz bu kadarsın sen.

Okur

Portakalın kilosu 15 lira pazarda.
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