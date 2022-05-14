Bu kafayla daha çok geri bırakılırız! Dünya aya çıktı bizimkiler ‘Anıtkabir silüeti’ derdinde

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Kemal Kılıçdaroğlu başında olduğu CHP, son dönemlerde hayata geçirdiği vizyon projelerle dünyaya örnek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin önünde 'takoz' vazifesi görmeye devam ediyor. Dünya aya çıkarken CHP'nin tek derdi Anıtkabir'in silüeti oldu

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin desteğini arkasında alan CHP'li Mansur Yavaş'ın idare ettiği Ankara Büyükşehir Belediyesi, hizmet bekleyen vatandaşlara mesai harcaması gerekirken işi gücü bıraktı, Anıtkabir için çalışmaya başladı.

Anıtkabir çevresinin 10 katlı inşaata açıldığına dair iddialarla ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yalanlama geldi.

Açıklamada “7 katla sınırlandırılan plan değişikliği işlemine bir aylık askı süresinde vatandaşlarca itirazlarda bulunulmuştur. Büyükşehir Belediyemiz, vatandaşlardan gelen itirazları değerlendirmiş, Belediye Meclisine konuyu 7 kat olarak değil, 5 kata indirilmesinin uygun olacağı şeklinde sunmuştur. Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi söz konusu parseldeki yapı yüksekliğini 5 kat olarak onaylamıştır” denildi.

"Bu kafayla daha çok geri bırakılırız!"

Ankaralılara hizmet etmesi gereken belediyenin, Anıtkabir'in silüetinin derdine düşmesine vatandaşlar "Bu kafayla daha çok geri bırakılırız!" sözleriyle tepki gösterdi.