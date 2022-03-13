Bu kafaya ülke teslim edilemez

Bütün siyasi paradigmasını ‘Erdoğan düşmanlığı’ üzerine kuran Kılıçdaroğlu, ulusalcı nitelikteki CHP’yi terör örgütlerinin siyasi uzantılarına ve kaos baronlarına göbekten bağlı hale getirmeyi başardı. Kılıçaroğlu, kaos baronu Soros’un fonladığı Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi DİTAM’ın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Vural’ın, Mehmetçiğin Irak ve Suriye’deki terör örgütlerine yönelik sınır ötesi operasyonları hakkında sarf ettiği ihanet dolu sözleri karşısında gıkını bile çıkaramadığına ilişkin görüntüler gündeme bomba gibi düştü. CHP Başkanı Kılıçdaroğlu’nun, hemen yanı başında sarf edilen ihanet beyanı karşısındaki suskunluğunu değerlendiren siyasetçi ve STK temsilcileri özel açıklamada bulundu...

Kılıçdaroğlu’nun safı netleşti

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner: “PKK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonları sanki Kürt halkının kendisine yapılmış gibi takdim eden, bunların durdurulmasını talep eden ve PKK’nın söylemlerini boca eden bir kişi karşısında sessiz ve seyirci kalması, Kemal Bey’in hangi güç odaklarının projesi olduğunu ve kimlerle işbirliği içerisinde olduğunu açık bir biçimde gözler önüne seriyor. Ne yazık ki CHP seçmenleri, Kılıçdaroğlu ile götürülmek istendikleri yeri göremeyecek kadar körleşmiş durumdalar. Erdoğan düşmanlığı ne yazık ki onların gözlerini kör etmiş. Diyarbakır gezisi bu anlamda Kılıçdaroğlu’nun durduğu yeri bir kez daha netleştirmiştir. Kılıçdaroğlu’nun, PKK ve FETÖ’nün iplerini elinde tutan malum güç odağının bir projesi olduğu ayan beyan ortada. Zaten kendisi de hendek operasyonları döneminde tek kelimeyle PKK eleştirisi yapmamış ama devleti katliamcılıkla suçlamıştı. Suriye’nin kuzeyindeki PKK’yı bir terör örgütü olarak görmediğini açıklamıştı. Irak ve Suriye tezkeresinin reddi konusunda ise Kandil ve Kandil’in partisiyle aynı duyarlılığa sahip olduğunu yakın dönemde gördük.”

CHP, PKK ile helalleşiyor

Şehit Aileleri Güvenlik Korucuları Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen: “Kılıçdaroğlu’nun suskunluğuna şaşırmamak lazım, bunu ilk defa yapmıyor. Cezası kesilmiş Ahmet Türk ile demokrasi yürüyüşü de yapmıştı. CHP’deki Atatürkçü ve ulusalcıların bu saatten sonra Kılıçdaroğlu’ndan hiçbir şey beklememesi gerekiyor. Bana göre CHP şu anda HDP’den hiçbir farkı olmayan, aynı çizgide olan bir parti konumuna gelmiştir. Diyarbakır anneleri HDP’nin kimyasını bozduğu gibi CHP’nin de kimyasını bozmuşa benziyor ki Kılıçdaroğlu da onları ziyaret edeyim derken duygularıyla oynamıştır. Diyarbakır ziyaretiyle kimlerle helalleşeceğini bir kez daha ispatlamıştır. Uzun süredir sırf AK Parti iktidardan gitsin ne olursa olsun mantığıyla hareket eden bir CHP ve partiler var. Bunlar, iktidara gelmek için her şeyi yapmayı mübah görüyor. Bunların vatan hassasiyetlerini olmadığını bir kez daha görmüş olduk.”