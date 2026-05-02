Bu kadarını kimse beklemiyordu! Erdoğan'ı Netanyahu'ya destekle suçladı

CHP sözcüleri, her olaydan sürekli olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Hükümeti’ni suçlayacak bahane bulmaya çalışıyor.

Malvarlığı ile “Emir” lakabı takılan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de Sumud Filosu’na İsrail’in müdahalesi sonrasında ABD Başkanı Donald Trump tarafından kurulan Gazze Barış Kurulu’nun yaptığı açıklamayı kullanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sataşmaya kalktı.

GAZZE BARIŞ KURULU AÇIKLAMASINDAN ERDOĞAN’I SUÇLADI!

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin heyezanlarını aktaran Emir, “Katil Netanyahu’nun Gazze’ye umut taşıyan Sumud Filosu’na yaptığı alçak saldırıyı, Erdoğan’ın da üyesi olduğu sözde ‘Barış Kurulu’ arsızca aklıyor. Üstelik canını ortaya koyan vicdanlı insanlara ‘gösterişçi’ diyecek kadar yollarını kaybetmiş durumdalar. Netanyahu ve Trump ile omuz omuza oturarak Filistin davasını savunduğunuza bu milleti inandıramazsınız. Bugüne kadar anlattığınız Filistin hassasiyetinin yerini, açıkça bir Trump korkusu ve teslimiyet almış. Eğer zerre kadar samimiyetiniz kaldıysa, milletimizin başını daha fazla öne eğdirmeden o kanlı masayı derhal terk edin. Siyasette korkulacak olan şahıslar değil, milletin vereceği karar ve tarihin hükmüdür” diye yazdı.